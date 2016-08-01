Тегеран, 1 августа, 2016, 21:46 — ИА Регнум. В Командно-штабной академии Армии ИРИ прошла конференция, посвященная теме гибридной войны.

«Главная цель врагов в «мягкой войне» — проектирование будущего через изменение образа жизни и ценностей народа»

На мероприятии присутствовали командующий Сухопутными силами ВС Ирана Ахмад-Реза Пурдастан и заместитель начальника Генерального штаба ВС ИРИ Абдул-Рахим Мусави, передает Irib News.

К участникам конференции обратился генерал Пурдастан. «До сих пор следы террористов ИГИЛ (запрещена на территории РФ) видны в иранской мухафазе (провинции) Дияла. «Исламское государство» пришло в Афганистан, а также расположилось вблизи ирано-пакистанской границы. Террористы планируют нанести удар по Ирану. Террористы проводят вербовку в западных районах Ирана. Наши вооруженные силы готовы дать ответ ИГИЛ», — цитирует генерала агентство Mehr News.

Военачальник обратил внимание на элементы «мягкой войны», которые враги применяют в гибридной войне против Ирана.

«Главная цель врагов в «мягкой войне» — проектирование будущего через изменение образа жизни и ценностей народа. Через заключение «ядерного соглашения» враги хотели вселить надежду в народ Ирана. После того как постсанкционный период не принесет никаких результатов и народ потеряет надежду на изменения к лучшему, вывести людей на улицу для дестабилизации ситуации в стране», — отметил Пурдастан.

С начала лета в приграничных районах Иранского Курдистана, а также в провинциях Систан и Белуджистан активизировались террористические группировки. В политической повестке иранской элиты тема «ядерной сделки» становится главной в преддверии начала президентской кампании. Противники президента Хасана Рухани с разных сторон пытаются дискредитировать достигнутые договоренности с Западом.