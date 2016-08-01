Тегеран, 1 августа, 2016, 21:39 — ИА Регнум. Утром 1 августа президент Ирана Хасан Рухани выступил на конференции, посвященной 50-летию создания Национальной иранской газовой компании (NIGC).

thehindu.com Иранский газ

Праздничное мероприятие прошло в Научно-исследовательском нефтепромышленном институте, передает пресс-служба президента. В своей речи Рухани рассказал о планах иранской энергетической политики и встал на защиту «ядерной сделки».

В начале своего выступления он отметил, что «заключение ядерного соглашения — предмет гордости для Ирана». «В современном мире развитие связано напрямую с энергетикой. Нефть и газ играют огромную роль. Мощь государства связана с энергетической самодостаточностью. Газ оказывает серьезное влияние на внешнеполитический курс», — приводит слова Рухани агентство IRNA.

Перед собравшимися выступил и министр нефти Бижан Зангане, заявив о планах «увеличить экспорт иранского газа до 200 млн кубометров в сутки».

На данный момент Иран подписал контракты с Турцией, Ираком, Пакистаном и Оманом на поставки газа. Совокупный объем — 46 млрд кубометров в год. Тегеран планирует увеличить добычу газа на 125 млрд кубометров, достигнув к 2021 г. показателя 385 млрд кубометров. К 2025 г. ожидается рост добычи до 475 кубометров в год.