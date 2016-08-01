Москва, 1 августа, 2016, 22:02 — ИА Регнум. На летней танцплощадке Останкинского парка ВДНХ продолжает показы кинопрограмма Музея кино «Любимые фильмы — любимые песни». Зрителям демонстрируются фильмы, созданные в разные десятилетия на киностудиях «Мосфильм» и «Ленфильм». Отличительной особенностью программы стали звучащие в картинах песни.

Цитата из к/ф «Асса». реж. Сергей Соловьев. 1988. СССР Виктор Цой

«Мы решили предложить зрителям вспомнить фильмы, которые они любили в прошлом и, возможно, с которыми захотели бы познакомить своих уже подросших детей. Это картины, в которых важную роль играет музыка, и не просто музыка, а песни. За кадром или в кадре эти песни исполняют известные актёры или певцы. В программу вошли ленты 30-х, 50-х, 70-х годов, которые имели очень важное, символическое значение для разных поколений. Их песни стали в какой-то степени музыкальным девизом для наших предшественников», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM куратор программы, киновед Милена Мусина.

«Любимые фильмы — любимые песни» — совместный проект ВДНХ и Государственного центрального музея кино, проходящий при поддержке Госфильмофонда России, Киноконцерна «Мосфильм» и техническом обеспечении проекта «Кинопередвижка». Фильмы демонстрируются в кинотеатре на 35-миллиметровой киноплёнке.

«Зрители приходят на сеансы с удовольствием. Сейчас, летом, на ВДНХ у нас всегда аншлаги. Приятно видеть, что аудитория испытывает чувства радости и ностальгии. Говорят спасибо — за то, что есть такая возможность прийти в кино с сыном, с внуком, показать им то, что смотрели раньше и любили раньше», — рассказывает Милена Мусина.

Цитата из к/ф «Собака на сене». реж. Ян Фрид. 1978. СССР Маргарита Терехова в роли Дианы

В программу августовских показов вошли:

« Собака на сене » Яна Фрида, 1977;

» Яна Фрида, 1977; « Романс о влюбленных » Андрея Кончаловского, 1974;

» Андрея Кончаловского, 1974; « Сказки… сказки… сказки старого Арбата » Саввы Кулиша, 1982;

» Саввы Кулиша, 1982; «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля, 1975.

Завершится кинопрограмма 27 августа, в День российского кино, показом ленты «Асса», снятой Сергеем Соловьевым на киностудии «Мосфильм» в 1988 году. В картине приняли участие популярные рок-музыканты, в том числе Виктор Цой. В саундтрек фильма вошли песни Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум», Жанны Агузаровой с группой «Браво», группы «Кино».

"Фильм «Асса» Сергея Соловьёва — это та самая картина, которая когда-то была символом молодёжного кино. Сегодня фильм уже стал легендой и является проводником в жизнь того поколения, которое теперь стоит у руля», — комментирует киновед.

На летней танцплощадке Останкинского парка ВДНХ кинопрограмма проходит по субботам. За два летних месяца зрители вновь увидели на большом экране знаменитые советские фильмы «Волга-Волга» Григория Александрова, «Музыкальная история» Александра Ивановского и Герберта Раппапорта, «Свадьба в Малиновке» Андрея Тутышкина, «Земля Санникова» Альберта С. Мкртчяна и Леонида Попова, и другие.