Вашингтон, 1 августа, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Белый дом США выражает сожаление в связи с гибелью экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил России в Сирийской Арабской республике. Об этом сегодня, 1 августа, заявил журналистам представитель Белого дома Эрик Шульц.

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Он выразил «сожаление в связи с гибелью людей в связи с этим конфликтом». Также Шульц отметил, что правительство Соединенных Штатов продолжает работать над политическим разрешением сирийского конфликта. О каких-то заметных результатах на этот поприще Шульц умолчал.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в сирийской провинции Идлиб был сбит российский военный вертолет МИ-8. Воздушная машина возвращалась на авиабазу «Хмеймим» из Алеппо, жителям которого была доставлена гуманитарная помощь.

Вертолет был сбит над территорией, которую контролирует запрещенная в России террористическая организация «Джебхат-ан-Нусра» и примкнувшие к ней так называемые отряды вооруженной оппозиции.

На его борту находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Пока нет точных данных, как именно террористам удалось сбить Ми-8. Ранее у боевиков в Сирии не было высотных средств ПВО, а российские вертолёты в этом районе летают на высоте более четырех километров.