Санкт-Петербург, 1 августа, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Жители города-героя Ленинграда не успокоятся, пока мемориальную доску союзнику Гитлера во Второй мировой войне, финскому маршалу Карлу Маннергейму, не демонтируют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил лидер петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пикет против доски Маннергейму вскоре после ее открытия в июне 2016 года

Вечером 1 августа Дмитриев и его единомышленники пришли к зданию военного вуза, на стене которого установлена мемориальная доска, организовали небольшой митинг, вооружившись плакатами с лозунгом «Маннергейм over!», и забросали доску банками с краской. Акция длилась около семи минут, полиция не успела приехать на место происшествия, и все другороссы покинули Захарьевскую улицу, на одном из домов которой закреплена доска Маннергейму.

«Появление этой доски мы, как и большинство ленинградцев и петербуржцев, расцениваем как оскорбление, плевок в наших бабушек и дедушек. У меня бабушка блокадница, дед тоже. Вешать мемориальную доску человеку, воевавшему на стороне Гитлера, — это уже за гранью», — сказал Андрей Дмитриев.

Он напомнил, что ранее власти Петербурга признали, что доска Маннергейму появилась незаконно. Совет по мемориальным доскам при правительстве города подтвердил, что ее установили в обход существующих норм. Размещение памятных досок возможно только в случае одобрения советом или при наличии распоряжения губернатора, но ни одно условие не было соблюдено.

«Доску повесили Иванов (глава администрации президента Сергей Иванов — прим. ред.), Мединский (министр культуры РФ Владимир Мединский — прим. ред.) и Чуров (экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров — прим. ред.). Нам было сказано, что демонтировать ее должны власти Центрального района, но якобы пока в администрации нет заявлений с этим требованием. На прошлой неделе я написал заявление на эту тему на имя Марии Щербаковой (главы Центрального района Петербурга — прим. ред.). Но вместо демонтажа доску снова открыли», — сказал Дмитриев.

Он также считает появление мемориальной доски Карлу Маннергейму ударом по идеологическому курсу внешней политики РФ, которая проводилась в последние годы. «Мы всё время говорим, что нельзя пересматривать итоги Второй мировой войны, возмущаемся героизацией Бандеры и Шухевича на Украине, маршами «эсэсовцев» в Прибалтике. А Маннергейм в Петербурге всё это рушит», — считает «другоросс».

Напомним, памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице, 22, 16 июня. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм. На церемонии открытия присутствовали глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров.

Уже 19 июня неизвестные залили краской мемориальную доску, после чего ее завесили пленкой, однако на днях вновь открыли для всеобщего обозрения. Как ранее сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в университете, доску взяли под круглосуточную охрану, машина секьюрити якобы дежурит у здания даже ночью. Однако сотрудники ЧОП никак не пытались защитить доску во время акции «другороссов», а лишь снимали их на видео.

«К первому «облитию» мы отношения не имеем. Но думаю, что покоя не будет, пока доска остается на месте», — подытожил Андрей Дмитриев.