Ереван, 1 августа, 2016, 21:04 — ИА Регнум. На пути урегулирования проблемы Нагорного Карабаха односторонних уступок не будет, заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с представителями общественности, властей и духовного сословия, где речь в основном шла о ситуации в Армении, после освобождения полка полиции Армении, который 14 дней удерживали члены вооруженной группы «Сасна Црер».

president.am Серж Саргсян

«Коснусь еще одной проблемы, о которой говорилось неоднократно. Речь идет о Карабахской проблеме, так сказать, «сдаче территорий». Уже, пожалуй, бесчисленны случаи публичного озвучивания мной лично нашей четкой позиции.

Повторю: на пути урегулирования проблемы Нагорного Карабаха односторонних уступок не будет. Это исключено. Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана. Это исключено. Повторяю еще раз — исключено. Я всю свою сознательную жизнь на самом деле посвятил этой проблеме. И для достижения приемлемого для моего народа варианта я всегда был готов пожертвовать не только любой должностью, но и своей жизнью. Так было вчера, так дела обстоят и сегодня, так будет и завтра», — заявил Серж Саргсян.

Тема карабахского урегулирования в течение 14 дневного противостояния не спускалась с первых полос как армянской, так и азербайджанской прессы. Да и сами члены «Сасна Црер», часть которых воевали в Карабахе, заявляли, что одним из основных мотивов на захват полицейского подразделения была информация, согласно которой президент Армении на последних переговорах по Карабаху согласился на возврат Азербайджану 5 районов, которые входят в так называемую зону безопасности.