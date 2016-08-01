Брюссель, 1 августа, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике из Бельгии Марике Верворт заявила, что намерена завершить свою карьеру после Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а также задумывается об эвтаназии. Об этом сегодня, 1 августа, пишет Nieuwsblad.

DirkVE Марике Верворт. Сентябрь 2012 года

Верворт рассказала, что её заболевание прогрессирует, и ей все труднее становиться сдерживать его. «Посмотрим, что еще меня ждет в жизни, но сейчас с моей болезнью мне становится все сложнее справляться. У меня еще есть нереализованные планы, но я все больше задумываюсь об эвтаназии», — сказала спортсменка.

Издание отмечает, что 37-летняя Верворт страдает прогрессирующим заболеванием мышц. У нее парализованы ноги, и она выступает в заездах в колясках.

«Спорт — единственный смысл моей жизни. Мне очень тяжело бороться с болезнью и тренироваться, Игры-2016 являются моей последней мечтой. Я не хочу никаких похорон — мне достаточно, чтобы все выпили по бокалу шампанского и подумали обо мне», — печально заявляет спортсменка.

Напомним, Паралимпийские игры начнут в Рио-де-Жанейро 7 сентября, сразу после завершения летней Олимпиады.

Стоит отметить, что эвтаназия в Бельгии легализована. С каждым годом все больше людей в этой стране по своей воле расстаются с жизнью.