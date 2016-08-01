Ереван, 1 августа, 2016, 20:40 — ИА Регнум. На данной стадии наша цель заключается в формировании власти национального согласия, при которой реализация решений будет находиться в пределах ответственности поля широкого консенсуса, заявил сегодня, 1 августа, президент Армении Серж Саргсян на встрече с представителями общественности, властей и духовного сословия, комментируя ситуацию в Армении после того, как разрешилась ситуация с захватом полка ППС полиции Армении.

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«Правительство национального согласия — это не о попытках не нашедших себя лиц забраться на кресло, речь идет о возможно более широком распределении и разделении политической ответственности, вся институциональная основа которой нами уже обеспечена. Заверяю, что спустя буквально месяцы у нас будет именно такое правительство, именно такая власть», — сказал Серж Саргсян.

По уверению Саргсяна, власти Армении движутся этим путем, и путь этот, по его словам, заключается в роли политических сил, политических деятелей.

«Повторяю, политических деятелей, а не тех, кто с оружием в руках прибегает к террору, и тех, кто поддерживают таких. Слава Богу, нехватки в политических деятелях, являющихся полноценными носителями ценностной системы построения государства и страны, как вы убедились, мы на сегодня не испытываем. Таковых много во всех политических течениях. И это — политическое богатство нашей страны», — отметил глава государства.

Комментируя пути решения ситуации с захватом полка ППС и заложников, Саргсян заявил, что ситуация разрешилась, «пожалуй, самым приемлемым для всех нас путем: служба национальной безопасности, полиция, служба государственной охраны и внутренние войска своими последовательными и координированными действиями принудили членов вооруженной группы сложить оружие и сдаться властям».

Президент Армении выразил чрезвычайное удовлетворение, что удалось избежать считающегося классическим для подобных ситуаций пути решения, заверив, что тщательная программа реализации такого решения была разработана.

По словам Саргсяна, неприемлемая ситуация завершилась, однако полное ее разрешение еще впереди. «В первую очередь должно быть проведено тщательнейшее расследование. Каждый должен ответить за свои деяния только и только перед законом. Никаких других проявлений не будет, любые попытки личной мести будут пресечены силой закона. Все действия в Республике Армения будут осуществляться исключительно в рамках Конституции и закона нашей страны», — сказал глава государства.

По его словам, настала пора делать выводы. «Полный анализ этих событий потребует еще долгого времени. Однако очевидно одно: во внутренней общественной и политической жизни Армении необходимо ускорить процесс коренных преобразований. В первую очередь нужно полностью искоренить само существование трагического мышления о силовом решении вопросов. Мы отныне не имеем права даже терпеть мысль о решении вопросов силой оружия: следующая такая идея может стать губительной для страны», — отметил Саргсян.

Значительную часть речи президент посвятил разговору о недопустимости решения внутриполитических вопросов оружием.

«Ни одна страна в мире не имеет права позволять себе подобное. Тем более не имела права на это Армения», — сказал президент Армении.

Он также выразил благодарность армянским журналистам «за их преданную работу и содействие мирному разрешению ситуации».

«Приношу извинения нашим журналистам за события в ночь с 29 по 30 июля: это самое существенное наше упущение за эти дни. Безусловно, все выводы будут сделаны. Принося вам извинения, я прошу — только журналистов, не правоохранителей — забыть об этих событиях, поскольку на самом деле уверен, что подобного впредь не повторится, и хочу также, чтобы эти инциденты в дальнейшем даже на подсознательном уровне не оказывали воздействия на ваш свободный образ действий», — подчеркнул Серж Саргсян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за все 14 дней, как в Армении случилась беспрецедентная ситуация с захватом заложников и полка полиции, имя президента Армении мелькнуло в новостных заголовках всего лишь раз. 22 июля — спустя 5 дней после захвата полицейского подразделения, Саргсян провёл совещание с руководителями правоохранительных органов страны. Тогда он призвал членов вооруженной группы сложить оружие, отпустить заложников, заявив, что предпринимаются все возможные действия для того, чтобы дать ситуации окончательное мирное разрешение.

31 июля вооружённая группа «Сасна црер», захватившая территорию полка ППС в большом центре Еревана, сложила оружие и сдалась властям Армении. В результате 14-дневного противостояния погибли два сотрудника полиции, еще шесть получили ранения. У захватчиков ранения получили семь человек.