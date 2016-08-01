Тбилиси, 1 августа, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Телекомпания «Рустави-2» подбросила грузинским политикам и политически активным гражданам очередной материал для широкого обсуждения и осуждения. В передаче «Постскриптум» этой телекомпании дал интервью бывший начальник Объединенного штаба ВС Грузии Георгий Каландадзе, который занимал этот пост при правлении Саакашвили, а вскоре после победы на выборах 2012 года коалиции «Грузинская мечта» был задержан за превышение служебных полномочий, а затем отправлен в отставку.

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Каландадзе сделал очередное скандальное заявление о том, что нынешнее правительство способствовало проникновению на секретный военный объект сотрудника спецслужб иностранного государства (он имел в виду Россию), который якобы сфотографировал «огневые точки» и систему ПВО.

По утверждению Каландадзе, это нарушение государственной тайны произошло в период, когда министерством обороны руководил Миндия Джанелидзе. Он также сообщил, что на строительство этого секретного объекта в свое время (при правлении Саакашвили) были затрачены сотни миллионов лари, но сегодня вся секретная система уже расшифрована.

По информации Каландадзе, лицом, проникшим на секретный объект был Тристан Цителашвили, бывший военный, арестованный после августовской войны 2008 года и осужденный при правлении Саакашвили за измену родине. Тристан Цителашвили был освобожден из заключения в январе 2013 года, после принятия парламентом закона об амнистии.

На секретную базу Тристана Цителашвили, по утверждению Георгия Каландадзе, провел сотрудник генинспекции Годердзи Ормоцадзе. О случившемся военнослужащие доложили тогдашнему министру обороны Джанелидзе, который на этот факт не отреагировал, в связи с чем Каландадзе обвинил Миндию Джанелидзе в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

На эту информацию не замедлили откликнуться члены ЕНД, посвятившие передаче «Рустави-2» специальный брифинг. Георгий Барамидзе и Елена Хоштария заявили, что служба госбезопасности Грузии развалена благодаря нынешнему правительству. А выходом из создавшейся ситуации они назвали победу своей партии на предстоящих 8 октября парламентских выборах.

«Допуск опасного человека на военный объект был организован самим министерством обороны. Мы не раз говорили, что в Грузии система безопасности за эти четыре года была полностью развалена. Те, кто действительно очень достойно служил этой системе, были изгнаны, а подозрительные люди с опасной репутацией и связями с российскими спецслужбами работают там, что еще раз подтвердилось вчера (в передаче «Рустави-2»). Это очень серьезный удар по обороноспособности и безопасности нашей страны», — заявила Елена Хоштария, которая не так давно стала «новым лицом» партии Саакашвили.

А Георгий Барамидзе, продолжая тему, отметил, что этот вопрос не должен остаться предметом сюжета только одной телекомпании. По его словам, необходимо поставить вопрос о привлечении к политической и уголовной ответственности всех тех лиц, которые допустили такой факт.

«Все это мы завершим победой на выборах 8 октября», — так удачно увенчал свое заявление Георгий Барамидзе, использовав распространенную телекомпанией информацию и для избирательных целей своей партии.

На информацию откликнулся и сам «герой» сюжета Тристан Цителашвили, который заявил, что подаст иск на телекомпанию «Рустави-2». По словам Цителашвили, телекомпания распространила ложную информацию. Он подтвердил, что действительно находился на конкретной военной базе, но подчеркнул, что эта база не является засекреченным объектом. Цителашвили сообщил, что для входа на эту базу особого пропуска не требовалось, и он посетил ее, чтобы проверить местонахождение украденной и перепрятанной в свое время Георгием Каландадзе инженерной техники.

Прокомментировала сообщение Каландадзе и «Рустави-2» и уже бывший министр обороны Тинатин Хидашели. Она заявила, что правоохранительным органам факт разглашения секретной информации, о котором говорилось в передаче, давно известен, и расследование должно было начаться сразу же после получения этой информации.

Вдаваться в подробности случившегося Хидашели не стала, отговорившись, что ей лично об этом деле ничего не известно. Но подчеркнула, что произошло нарушение закона, и лица, превысившие свои служебные полномочия должны понести наказание.

Она также сообщила, что сразу же после своего назначения министром обороны уволила Годердзи Ормоцадзе с занимаемой в министерстве должности.

Миндия Джанелидзе, который ныне занимает пост секретаря Совета по госбезопасности и управлению кризисами, высказанные Георгием Каландадзе обвинения опровергает и заявляет, что в передаче телекомпании «Рустави-2» прозвучала искаженная информация и неверные факты.

Другие представители нынешнего правительства пока на обвинения Георгия Каландадзе не отреагировали.