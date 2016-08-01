Буэнос-Айрес, 1 августа, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Несмотря на заявления новых властей Аргентины, что договоры, подписанные с Китаем при Кристине Киршнер, будут пересмотрены, официальному Пекину удалось найти общий язык с президентом Маурисио Макри. Китай еще раз продемонстрировал, что сильные страны не так просто выставить за порог по идеологическим причинам. Да и надо ли? И в конечном итоге все решают реальные инвестиции, а не разговоры об «общих врагах» и «стратегическом партнерстве».

Иван Шилов ИА REGNUM

Китай заявил о готовности выделить Аргентине 25 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры, что позволит этой южноамериканской стране обеспечить в ближайшие пять лет реализацию проектов в сфере энергетики. Посол Аргентины в Пекине Диего Гуэлар заявил, что Пекин также будет финансировать модернизацию железной дороги Бельграно Каргас и строительство газопровода, водопровода и дорожных работ. Пекин уже обеспечил финансирование на сумму пять миллиардов долларов для двух электростанций, строящихся в провинции Санта-Крус. Выделено 12 млрд для двух атомных электростанций: Атуча 4 и Атуча 5, и два миллиарда 700 млн долларов будут выделены для восстановления железной дороги Бельграно Каргас. Около миллиарда долларов Китай выделяет на строительство двух трубопроводов в Кордове и 360 миллионов для акведука и дорожных работ в провинции Энтре-Риос, пишет Prensa Latina. Кроме этого, аргентинское правительство намерено выпускать долговые обязательства в юанях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит нового главы МИД Аргентины, когда партия Кристины Киршнер проиграла президентские выборы, в российских официальных СМИ подали как знак дружбы и подтверждения стратегического партнерства. А в аргентинских СМИ писали, что Сусанна Малькора прилетала в Москву для пересмотра подписанных ранее договоров. Что правда, а что вымысел — покажут реальные дела. А пока в реализации договоров не уверен даже обычно лучащийся оптимизмом посол России в Аргентине Виктор Коронелли. Он полагает, что соглашение о строительстве нового блока АЭС «Атуча» между Россией и Аргентиной пока находится под вопросом. Отметим, что два дня назад Министерство финансов Аргентины на официальном сайте сообщило, что якобы в минувшую пятницу был подписан договор с Внешэкономбанком России на выделение почти двух миллиардов долларов, предназначенных для строительства ГЭС «Чиуидо-1». Кроме этого, делегация провела переговоры с российской стороной о возможности получения кредитной линии для реализации новых проектов. Однако в российском банке дезавуировали это заявление, отметив, что стороны не подписывали соглашение, а лишь обсудили возможности финансирования проекта.