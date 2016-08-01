Тюменская область, 1 августа, 2016, 20:28 — ИА Регнум. В Тюменской области дотла сгорела деревенская школа. Жители поселения Сеиты пытались потушить пламя самостоятельно, но это им не удалось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы. 1897

Известие о горящей школе в деревне Сеиты тюменка Диана Халилова получила от родственников среди ночи и сообщила о пожаре в соцсетях: «Школа начала гореть в районе 11.00 (вечера — прим. редакции). Вся деревня вышла тушить пожар, у них сейчас вода закончилась. Мои родители живут недалеко от школы, хорошо, что ветра особого нет, могли загореться и другие дома. Деревня Сеиты считается Заболотьем, проживает человек 200−250, прописано больше. Вокруг деревни около 5 озер, но они находятся через болото в 3−5 км», — написала Диана Халилова.

Согласно официальному сообщению ГУ МЧС по Тюменской области, четыре пожарных расчета из соседних деревень выехали по первому же сигналу о горящей крыше школы, поздно вечером 31 июля — через минуту после поступления сообщения на пульт МЧС. Однако техника не смогла проехать, так как половодье размыло дороги. Лишь утром 1 августа в Сеиты добрались 11 сотрудников Тобольского поисково-спасательного отряда и Тобольского филиала тюменской авиабазы. Они прибыли на вездеходах и снегоболотоходах. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.

Известно, что в одноэтажной деревянной школе в этом учебном году получали знания девять ребят, хотя сама она рассчитана на тридцать учеников. Здание школы в Сяитах было построено в 1970-х годах и является филиалом Аксаинской школы.

«По сообщению завуча школы Фирдаус Биктагировой, все случилось очень быстро — в начале загорелась крыша со стороны директорской. В настоящий момент школа полностью сгорела, остались только печи и туалет, но он тоже выгорел изнутри, — пишет Диана Халилова. — Сейчас на месте пепелища работают пожарные, дознаватели…».

В областном департаменте образования и науки агентству Ura.ru пояснили: «Четверо ребят, это начальное звено, будут учиться по-прежнему в Сеитах. Для этих целей обустроят помещение школьной столовой, его оборудуют к сентябрю. Пять учеников из среднего звена будут отправлены на обучение в ближайшие интернаты. Дело в том, что деревня находится на труднодоступной территории и организовать доставку ребят в другие школы крайне сложно, туда можно добраться только на вертолете или на вездеходе».

В департаменте уверяют: вопрос с интернатами будет решаться только с одобрения родителей учеников. Отметим, что маленькие деревенские школы нередко уничтожаются огнём из-за своей ветхости. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Маргинтуй в Бичурском районе Бурятии 8 февраля 2014 года сгорела сельская школа. Погибших и пострадавших не было. Предварительная причина пожар — короткое замыкание электропроводки. Что подтвердили фрагменты проводов с характерными следами аварийного режима их работы. Спасатели отмечали, что здание школы 1960 года постройки находилось в изношенном состоянии. Всего здесь обучалось 7 детей. В результате пожара деревянное здание сгорело полностью. Местными властями был решен вопрос по организации обучения школьников в средней школе села Верхний Маргинтуй, расположенного в 7 км от поселка Нижний Маргинтуй, предоставлен автобус для учащихся.

В середине июля 2012 года сгорела в одной из деревень Волгоградской области школа на 70 учеников. Причиной стал удар молнии, сообщало региональное ГУ МЧС. Пожар начался с чердачного помещения. Затем огонь перекинулся на правую половину здания, построенного в 1960-х годах.