Грозный, 1 августа, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что угрозы «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) в адрес России пусты. Свое мнение на этот счет Кадыров как обычно опубликовал в своем Instagram сегодня, 1 августа.

ИА REGNUM

Вслед за заявлением Кремля, о том, что террористам в Сирии «прижали хвост», Кадыров считает, что дни «Исламского государства» сочтены.

«Российские вооруженные силы заставили террористов поджать хвост в Сирии. Их дни сочтены! Мы в состоянии полностью уничтожить «Иблисское государство» в их собственном логове. Отряды добровольцев даже самостоятельно могут дать им право выбора: сложить оружие или быть в числе закопанных в сирийской земле», — пишет Кадыров.

Он также отметил, что угрозы, исходившие от одного из боевиков ИГ пусты и за ними, реально ничего не стоит, а российские СМИ зря стали распространять эту пустышку.

Он также отметил, что скорее всего эти угрозы были продиктованы в кабинетах западных спецслужб.

«Если кому-то придёт в голову мысль двинуться в сторону России, мы прервём его путь на очень дальних подступах к нашей стране! Ещё раз говорю, мы придём к тем, кому даже во сне пришла в голову мысль высказать угрозу в адрес руководства и народа России!», — угрожающе завершает Кадыров.