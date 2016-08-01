Екатеринбург, 1 августа, 2016, 20:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге днём 1 августа из-за обрушения строительных лесов пострадали несколько человек. ЧП произошло на улице Ломоносова, 90, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Юрий Степанов. Строители. 1963

Изначально спасатели сообщили о троих пострадавших. Но затем стало известно уже о семи гражданах, получивших травмы. Двое из них — в тяжёлом состоянии. Все они работали на возведении многоквартирного жилого дома, часть лесов которого и обрушилась.

Региональное управление СКР уже возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Пока оно бесфигурантное. Свою проверку ведёт и прокуратура. Кроме того, произошедшим заинтересовалось правительство Свердловской области, оно взяло ситуацию на особый контроль.

Как отмечает директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов, сейчас отрабатываются две версии причин произошедшего. По одной из них, леса рухнули из-за нарушения норм безопасности в ходе строительства, а по второй, ЧП произошло из-за нарушений условий охраны труда.

Отметим, дом на пересечении улиц Ломоносова и Новаторов возводит компания «Брусника». Но по словам её представителей, отделочные работы на объекте выполняла подрядная организация. По предварительным данным, причиной обрушения лесов стал их перегруз кирпичом.

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ЧП на строительных площадках происходят в Екатеринбурге регулярно. Как ранее сообщало ИА REGNUM, после очередной трагедии, в результате которой погиб крановщик, прокуратура города проверила 15 строительных площадок и выявила порядка 80 нарушений техники безопасности.