Ла-Пас, 1 августа, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Боливия демонстрирует самые высокие темпы роста экономики среди стран Латинской Америки в текущем году.

Озеро Титикака, Боливия

Министр экономики и государственных финансов Боливии Луис Арсе заявил, что несмотря на засуху, страна не будет сбавлять темпов роста экономики. ВВП будет расти, в среднем, на 5%. В первом квартале текущего года ВВП Боливии вырос на 4,95% и стал самым крупным в регионе в разгар мирового кризиса. В качестве факторов, способствовавших росту экономики Луис Арсе назвал верную модель развития страны, выбранную ее руководством. И опору на такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, финансовые услуги, строительство, сообщает ABI.

За Боливией следуют Перу; Колумбия; Чили; Парагвай; Аргентина. А Бразилия, Уругвай, Эквадор и Венесуэла показали спад темпов роста экономики, комментирует Prensa Latina.

Отметим, что при администрации президента Эво Моралеса страна добилась одного из самых низких уровней государственного долга в мире (17%). Сама же боливийская экономическая модель основана на содействии, социальной интеграции, перераспределению богатства и индустриализации.