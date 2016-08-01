Калининград, 1 августа, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Польские пограничники задержали жительницу Калининградской области, которая в поисках грибов пересекла Госграницу РФ и ушла в Польшу. Как сообщает сегодня, 1 августа, пресс-служба Варминско-Мазурского отделения Пограничной службы Польской республики, россиянка оштрафована на 500 злотых (около 8 тыс. рублей. — ИА REGNUM ).

wm.strazgraniczna.pl Польские пограничники в Вармии и Мазурах

Инцидент произошёл в районе польского населённого пункта Бани Мазурские (женщина собирала грибы в Озёрском районе Калининградской области).

Грибы стали причиной задержания польскими пограничниками и троих своих соотечественников, которые в азарте «тихой охоты» приблизились к пограничной полосе.

Также в июле в приграничной зоне задержаны и оштрафованы два гражданина Бельгии и семья из Германии. При этом, глава семьи объяснил пограничникам, что хотел показать детям, «как выглядит польско-русская граница».