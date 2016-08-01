Ставрополь, 1 августа, 2016, 19:35 — ИА Регнум.



Николай Богданов-Бельский. Перетягивание каната. 1939

В Ставропольском крае будут усилены меры безопасности во время школьных каникул после гибели детей в водоемах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Об этом распорядился глава региона на совещании в региональном правительстве. На минувшей неделе в водоемах края погибли четверо детей. Причем, в одном из случаев три девочки погибли там же, где в прошлом году произошла такая же трагедия.

В этом случае необходимо не только расследование, но и приведение берега реки в порядок, ограждение опасной территории. Еще один мальчик утонул в другом водоеме из-за недосмотра родителей.

После трагедий меры безопасности при организации и проведении в крае детского отдыха в крае будут усилены. Причем, меры безопасности касаются всех детей, а не только тех, что отдыхают в летних и пришкольных лагерях.

По данным Следственного комитета Ставрополья, 26 июля текущего года в селе Чернолесском Новоселицкого района пропал пятилетний мальчик. Его тело нашли спасатели сутки спустя в водоеме на расстоянии 1 км от его дома.

Предположительно, мальчик утонул сам в водоеме, оставшись без присмотра взрослых. Следствие выясняет причины смерти ребенка и устанавливают роль в этой трагедии взрослых.

В тоже время в районе реки Кумы в селе Архангельском Буденновского района пропали три школьницы. Тела двух из них нашли 28 и 29 июля ниже по течению реки Кумы. 30 июня нашли тело и третьей девочки.

По предварительным данным, девочки утонули, упав в реку с обрыва во время обвала грунта в воду. Плавать они не умели, потому спастись им не удалось. Пока не найдены свидетельства насильственной смерти.

Следствие опросило свидетелей происшествия, назначен ряд экспертиз, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета. Губернатор потребовал незамедлительной реакции со стороны территориальных органов власти и владельцев опасного участка речного пляжа.

Там необходимо усилить разъяснительную и профилактическую работу, чтобы предупредить новые несчастные случаи.

С приближением начала учебного года будет усилена защита безопасности школ.

Вместе с тем, сегодня противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края сообщила ИА REGNUM о новых жертвах купания в водоемах края. Мужчина погиб вечером 31 июля в пруду села Покровское Красногвардейского района. Трое местных жителей отправились на водоем на ловлю раков и один из них утонул во время этого занятия. Его тело нашли 1 августа.

Еще один пловец чуть не погиб в Новотроицком водохранилище. 30 августа 29-летний мужчина отплыл далеко от берега, где обессилел под солнцепёком и начал тонуть. Люди с берега увидели это и вызвали спасателей. К счастью, пловец был спасен.