Псков, 1 августа, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Сегодня, 1 августа, накануне 86-й годовщины образования Воздушно-десантных войск России, в Пскове, на территории школы №18 торжественно открыли бюст основателя ВДВ, генерала армии Василия Маргелова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, право открыть бюст было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Пскова, гвардии полковнику Виктору Иванову и учащемуся 18-й школы Дмитрию Герасимчуку.

Портрет генерала армии Василия Филипповича Маргелова

Бюст из питьевого гранита, окрашенного под бронзу, с постаментом изготовлен в рамках благотворительного проекта «Аллея российской славы» и подарен городу Псковским региональным отделением Российского военно-исторического общества. В качестве места его установки выбрана территория школы №18 Пскова, которая носит имя основателя Воздушно-десантных войск России.

Напомним, генерал армии Василий Маргелов — военачальник, основатель Воздушно-десантных войск, Герой Советского Союза. С 1948 года, после окончания Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени Ворошилова, был командиром 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии, ныне дислоцируемой в Пскове. С 1954 года по 1959 годы и с июля 1961 года по январь 1979 года Василий Маргелов был командующим ВДВ. В Пскове имя легендарного создателя «крылатой пехоты» также носит улица, на которой находится КПП 76-й дивизии ВДВ.