Астана, 1 августа, 2016, 19:33 — ИА Регнум. В Министерстве образования и науки Казахстана озадачились вопросом целесообразности введения запрета на смартфоны в школах. По мнению исполняющей обязанности председателя Комитета по охране прав детей (входящего в состав министерства — ИА REGNUM ) Маншук Абдыкарим, использование смартфонов на уроках недопустимо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Классная комната

«На сегодня для нас самую главную роль играет общественность, поэтому данные вопросы будут обсуждаться на родительских собраниях в школах, и будут вырабатываться какие-то предложения. В результате выработки единого мнения будут приниматься конкретные меры», — сообщила Абдыкарим сегодня, 1 августа, на брифинге в Астане.

Абдыкарим не первая, кто поднимает вопрос о запрете смартфонов в общеобразовательных учреждениях. В середине июля об этом говорил Габидулла Абдрахимов — аким (мэр) казахстанского города Чимкент. А по мнению руководителя чимкентского городского отдела образования Жанат Тажиевой, одной из причин правонарушений и девиантных проявлений в поведении и суицида среди подростков является использование смартфонов со свободным выходом в интернет.

Вслед за акимом Чимкента аналогичное предложение выдвинули прокуроры Кзыл-Ординской области. Правда, они считают, что смартфоны нужно запретить не только детям, но и учителям.

«Прокуратурой Кзыл-Ординской области разработан и реализовывается проект «По противодействию правонарушениям в учебных заведениях». Он нацелен на снижение криминогенности в учебных заведениях, стопроцентное обеспечение школ видеокамерами, а также деятельность школьных инспекторов, внедрение новых подходов в воспитательной работе, в том числе запрещение пользования смартфонами как учащимися, так и учителями», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

В сообщении также отмечалось, что прокуроры предлагают включить в школьные уставы требования, которые смогут ограничить использование смартфонов, за исключением мобильных устройств с функциями «звонок/ответ/смс». Для хранения же дорогостоящих гаджетов предлагается оборудовать учебные заведения индивидуальными запирающимися ячейками.

Как пояснил тогда прокурор области Халидулла Дауешов, проведенный прокуратурой очередной мониторинг социальной сети «ВКонтакте» показал, что 106 детей Кзыл-Ординской области участвовали в группах, пропагандирующих самоубийства.

«Очевидно, что смартфоны, как новая проблема современности, затронула и образовательные учреждения, а блокирование сайтов не дает положительных результатов. От подобной беспрецедентной миссии ожидается мощный профилактический эффект в воспитании и различного рода акциях среди учащихся средних школ», — пояснил он.

Следует отметить, что в конце июля в Казахстане были заблокированы 22 сообщества в социальной сети «Вконтакте» по причине пропаганды суицида среди подростков. Вслед за этим блокировке подверглись также 94 интернет-сайта, в которых было отмечено наличие пропаганды терроризма, экстремизма и сепаратизма в любых формах, которые подрывают национальную безопасность Казахстана.

С учетом терактов, которые произошли в Казахстане 5 июня в Актюбинске и 18 июля в Алма-Ате, вероятность введения запрета на смартфоны в образовательных заведениях Казахстана весьма велика. К тому же, не стоит забывать, что аналогичный запрет уже действует во всех государственных учреждениях республики с 27 марта 2016 года. Помимо чиновников пользоваться смартфонами и прочими гаджетами с выходом в интернет запрещено и полицейским Казахстана.

А в Киевской средней школе №1 Нуринского района Карагандинской области в апреле 2016 года после получения письма из местного отдела образования уже отказались от смартфонов и других гаджетов.

Поэтому тот факт, что Маншук Абдыкарим акцентировала внимание прессы на данном вопросе, вроде бы логичен. «Но сказав сегодня, что нельзя — не значит, что завтра пойдет запрет. Эта тема должна обязательно пройти обсуждение как среди учеников, так и среди родителей и педагогических коллективов школ», — пояснила Абыдкарим.

Между тем, столь трепетное отношение к проблеме смартфонов в школах на фоне других проблем в казахстанской системе образования, мягко говоря, вызывает удивление, поскольку, по данным той же Маншук Абдыкарим, на сегодняшний день в республике насчитывается более полутора тысяч сел, в которых напрочь отсутствуют общеобразовательные школы.

«Сегодня у нас, по статистике, 1523 села, где нет у нас школ общеобразовательных, в данных селах у нас проживает свыше 27 тысяч детей, которые нуждаются в подвозе (до школы — ИА REGNUM ). Хотела бы заострить внимание местных исполнительных органов на принятии мер по организации безопасного подвоза детей к школам. Соответственно, местными исполнительными органами должен быть организован безопасный и бесперебойный подвоз этих детей (как правило такие дети ездят на учебу в соседние населенные пункты, где школы имеются — ИА REGNUM )», — сообщила она на брифинге.

Весьма странной проблема смартфонов выглядит и на фоне данных о детском травматизме, о котором Маншук Абдыкарим также рассказала на пресс-конференции. Или на фоне сокрытия в образовательных учреждениях фактов противоправных действий в отношении несовершеннолетних, о которых рассказал на этом же брифинге начальник отдела ювенальной полиции Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Казахстана Асет Оспанов.

«По итогам проведенного анализа было установлено, что в организациях образования имеются факты сокрытия каких-либо противоправных действий в отношении несовершеннолетних. В связи с этим в Административном кодексе была введена административная ответственность работников организаций образования за укрытие, а равно несообщение в правоохранительные органы о фактах совершения противоправных действий, бездействий в организациях образования, а также ставших известным фактах совершения их обучающихся или в их отношении противоправных действий, бездействий», — казенным языком отчитался Оспанов.

Он напомним о том, что впервые в Казахстане для педофилов введена принудительная мера медицинского характера, так называемая химическая кастрация. Она будет применяться с 2018 года. Из всего этого можно сделать вывод, что под сокрытием противоправных действий в отношении несовершеннолетних следует понимать и действия сексуального характера, о которых в казахстанских школах предпочитают стыдливо умалчивать.

А если присовокупить к этому реформирование системы казахстанского образования, которое раскритиковал даже уполномоченный по правам человека, а также тот факт, что, согласно результатам исследований PISA (оценка математической, естественнонаучной и читательской грамотности), казахстанские ученики среди 65 стран мира занимают 58 место, а доля функционально неграмотных школьников в республике остается высокой (около 58%), то вопрос о целесообразности введения запрета на смартфоны и вовсе не вызывает ничего, кроме недоумения.