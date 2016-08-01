Москва, 1 августа, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Технических препятствий для использования имеющегося корпуса реактора на первом блоке строящейся Белорусской АЭС не существует. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, комментируя происшествие на стройплощадке в начале июля, которое вызвало шквал сообщений о небезопасности строящейся атомной станции в литовских СМИ, а также в соцсетях. Напомним, в ночь с 9 на 10 июля одна из субподрядных организаций выполняла операции по перемещению корпуса реактора с одного ложемента на другой вне здания реакторного отделения. Субподрядчик допустил отклонения от инструкции при строповке, в результате чего произошёл перекос груза при его подъеме, затем корпус реактора проскользнул по стропам и повис диагонально, соприкоснувшись с землей.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство Белорусской АЭС

«В течение всего процесса велась непрерывная видеосъемка и обеспечивалась регистрация усилий на крюке крана. Даже в момент касания земли основной вес изделия — более двух третей — удерживался краном. Поэтому использовать такие слова как «удар о землю» или «падение» неверно, это вводит людей в заблуждение, так как искажает суть произошедшего», — отметил Локшин. По его словам, субподрядная организация понесла соответствующее наказание.

При этом корпус реактора никаким существенным воздействиям, которые могли бы привести к изменению его свойств, не подвергся. «Показания приборов и расчеты убедительно доказывают, что максимальная нагрузка на корпус была многократно меньше допустимой и в полтора раза ниже даже той, которую он выдерживает непрерывно в режиме нормальной эксплуатации в течение шестидесяти лет», — пояснил представитель Росатома.

«Сложно комментировать ситуацию, которую и так подробно и обстоятельно в развернутом интервью объяснил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, дав самые исчерпывающие разъяснения, — отметил заместитель директора по научной работе и координации перспективных разработок ИБРАЭ РАН, доктор физико-математических наук Рафаэль Арутюнян. — Видеофиксация есть, больше, чем там зафиксировано, не произошло».

«Во-первых, произошло событие, не имеющее никакого отношения к вопросам безопасности, поскольку сейчас идет стадия строительства, а к монтажу ядерного острова еще не приступали, — уверен эксперт. — Еще раз повторю, ни по каким критериям произошедшее не подпадает под определение «события, важные для безопасности». Очевидно, что в пустом реакторе ядерного топлива быть не может, радиоактивных материалов на площадке быть не может».

«Во-вторых, было проведено ультразвуковое и другие обследования, а также полное актирование состояния реактора, кроме того, соответствие требованиям безопасности будет представлено белорусскому атомнадзору. И, если вдруг кто-то выразит после всего этого сомнения, значит, поменяют этот реактор на реактор, предназначенный для второго блока АЭС. Совершенно очевидно, что речь идет не о падении. Кстати, специальные контейнеры для перевозки ядерного топлива испытываются на падение с высоты 9 метров на штырь, а тут пустой реактор коснулся земли из-за перекоса и сползания по стропам, — напомнил Арутюнян. — Максимум, что с ним было — потертости от строп. Не будем забывать, что реактор — это мощнейшая конструкция с толщиной стенок 20 см, выдерживающая давление в 200 атмосфер, высочайшие температурные режимы и прочее. Так что произошедшее — это не событие, которое может повлиять на характеристики корпуса реактора».

«Все необходимые в подобных случаях процедуры были проведены не просто в полном, а даже в сверх меры полном объеме, — уверен эксперт. — Ведь подобные события в процессе строительства происходят не только у нас, но на этой стадии они не имеют отношения к безопасности. Европейцы, реализующие проект АЭС в Финляндии, были вынуждены снять уже залитое бетонное основание и сделать новое. Бывает, обнаруживают дефекты в корпусах АЭС, например, такое в США было не раз. В таких случаях надо доверять профессиональному мнению экспертов, а не слухам. Понятно, что если возникает ажиотаж из-за ситуаций, которые по большому счету штатные, то это кому-нибудь нужно. Если бы не информация из соседней Литвы, то мы бы и не услышали, что что-то там не так произошло при транспортировке реактора в Белоруссии».

«Поводов для беспокойства не вижу, так как все это не имеет никакого отношения к предмету, связанного с безопасностью на будущей АЭС, — отметил он. Она все равно пройдет все процедуры, которые положены, все элементы оборудования будут аттестованы в соответствии с полными требованиями. И такого рода событие никак не могло повлиять на требования по безопасности к корпусу реактора. Что касается публичного освидетельствования корпуса реактора, то не уверен, что публика сможет лучше экспертов разобраться в этом вопросе. Существует Госатомнадзор Белоруссии, который со всеми положенными требованиями заставит провести все процедуры освидетельствования, представления всей технической документации, подтверждающей все необходимые параметры. Хотя для меня очевидно, что в результате этого события никаких нарушений не то что сколько-нибудь значимых, но даже просто способных повлиять на корпус реактора и его характеристики нет. Потертости от строп — это не проблема, в любом случае мне о такой проблеме ничего не известно».

«Специалисты ОКБ «Гидропресс» самым серьезным образом проанализировали ситуацию, возникшую при перемещении корпуса реактора блока №1 Белорусской АЭС, — напомнил начальник отдела прочности ОКБ «Гидропресс» Леонид Лякишев. — . В ходе анализа выполнена расчетная оценка напряженно-деформированного состояния корпуса реактора при касании эллиптическим днищем корпуса плиты монтажной площадки. Данная оценка выполнялась с использованием современных динамических методов расчета в консервативной постановке с подробным математическим моделированием, как элементов корпуса реактора, так и монтажной площадки. В результате получено, что приведенные напряжения в днище корпуса не превышали нормативных допускаемых напряжений для условий нормальной эксплуатации, а деформации в металле корпуса находились в упругой области. Таким образом, никаких значимых повреждений корпус реактора в данной ситуации не получил».