Ростов-на-Дону, 1 августа, 2016, 19:22 — ИА Регнум. В Ростовской области поисковики подняли советский бомбардировщик ДБ-3Ф, который был сбит немцами в октябре 1941 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков, вместе с обломками самолета найдены останки экипажа, личные вещи солдат: парашюты, кислородные баллоны, монеты, оружие.

vk.com/mius_front Подъем ДБ-3Ф

История боя под Ростовом-на-Дону установлена благодаря номеру двигателя. Так, штурман уроженец Полтавской области Павел Яковлевич Лыхопий, стрелокрадист старший сержант уроженец Харьковской области Алексей Степанович Нарижный, стрелок люковой установки младший сержант уроженец станицы Прохладная Ставропольского края Владимир Романович Дзюба в составе 81-го авиационного полка дальнего действия защищали донскую столицу от гитлеровцев. Вылетели на задание советские авиаторы с аэродрома, располагавшегося в Новочеркасске, 17 октября 41-го. В этот же день крылатая машина была сбита, экипаж погиб.

Родственники бойцов найдены и вышли на связь. Когда и где останки солдат предадут земле, пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обломки бомбардировщика были найдены под Таганрогом в феврале этого года в ходе областной вахты памяти. Здесь, на линии Миус-фронта, где в годы Великой Отечественной войны ожесточённые бои, был найден также штурмовик Ил-2.