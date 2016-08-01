Киев, 1 августа, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца бывшего главу парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова на два месяца. Об этом сегодня, 1 августа, сообщают украинские СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

Напомним, генеральный прокурор Украины, бывший уголовник Юрий Луценко сообщил о задержании Ефремова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Задержали Ефремова в аэропорту Киева, откуда он собирался отправиться в Вену (Австрия).

Суд постановил избрать Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября сего года. Выйти под залог не разрешается.

Адвокат Ефремова Александр Мельник заявил, что дело против его клиента не содержит никаких реальных доказательств вины.