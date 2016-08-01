Липецк, 1 августа, 2016, 19:14 — ИА Регнум. В Липецкой области птицефабрику оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, ООО «Липецкптица» сбрасывало отходы производства на сельскохозяйственные угодья.

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Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура совместно с областным управлением Росприроднадзора провела проверку обращения с отходами производства и потребления в деятельности ООО «Липецкптица».

Выяснилось, что руководство предприятия не разработало проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Более того, образующийся в процессе производственной деятельности помет птицефабрика просто сбрасывает на земли сельскохозяйственного назначения.

В отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». В итоге юридическое лицо оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Также прокурор через потребовал обязать ООО «Липецкптица» разработать и согласовать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.