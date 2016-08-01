Москва, 1 августа, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Технических препятствий для использования имеющегося корпуса реактора на первом блоке строящейся Белорусской АЭС не существует. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, комментируя происшествие на стройплощадке в начале июля, которое вызвало шквал сообщений о небезопасности строящейся атомной станции в литовских СМИ, а также в соцсетях. Напомним, в ночь с 9 на 10 июля одна из субподрядных организаций выполняла операции по перемещению корпуса реактора с одного ложемента на другой вне здания реакторного отделения. Субподрядчик допустил отклонения от инструкции при строповке, в результате чего произошёл перекос груза при его подъеме, затем корпус реактора проскользнул по стропам и повис диагонально, соприкоснувшись с землей.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство Белорусской АЭС

«В течение всего процесса велась непрерывная видеосъемка и обеспечивалась регистрация усилий на крюке крана. Даже в момент касания земли основной вес изделия — более двух третей — удерживался краном. Поэтому использовать такие слова как «удар о землю» или «падение» неверно, это вводит людей в заблуждение, так как искажает суть произошедшего», — отметил Локшин. По его словам, субподрядная организация понесла соответствующее наказание.

При этом корпус реактора никаким существенным воздействиям, которые могли бы привести к изменению его свойств, не подвергся. «Показания приборов и расчеты убедительно доказывают, что максимальная нагрузка на корпус была многократно меньше допустимой и в полтора раза ниже даже той, которую он выдерживает непрерывно в режиме нормальной эксплуатации в течение шестидесяти лет», — пояснил представитель Росатома.

«Следует сказать, что вбросы, происходящие со стороны литовских и некоторых белорусских СМИ инспирированы исключительно текущей политической ситуацией в соседней стране, — уверен научный сотрудник института философии НАН Белоруссии Пётр Петровский. — С одной стороны, такие вбросы используются представителями националистических литовских партий и сочувствующих им сил для получения политических очков, а с другой, негативная позиция в отношении БелАЭС является следствием того, что в ближайшие пять лет Беларусь станет единственной страной в регионе, способной экспортировать энергию. Таким образом, страна станет перед выбором — экспортировать дешевую энергию из Беларуси или дорогую из европейских стран, расположенных на значительном удалении. Очевидно, что экономические факторы намного значимее политических, и, вполне возможно, что, несмотря на весь этот показной шум, через пять лет, когда закончатся полномочия текущего президента Литвы, мы увидим совершенно другое отношение к белорусскому проекту. Важно также добавить, что подобные вбросы останутся неэффективными в силу признания проекта БелАЭС безопасным ЕС, ЕК и МАГАТЭ».

«В первую очередь, инцидент не несет никакой радиологической угрозы, — уверен доктор инженерных наук, Институт ядерной химии и техники (Варшава), генеральный секретарь Польского ядерного общества Войцех Глушевский. — До тех пор, пока реактор не заправлен топливом, его можно транспортировать хоть голыми руками. Произошедшее — вопрос механических повреждений корпуса. Учитывая тот факт, что нормы безопасности на сегодняшних АЭС настолько высоки, что реакторы способны выдерживать падение пассажирского самолета, трудно верится в недоброжелательность генподрядчика».