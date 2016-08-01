Йошкар-Ола, 1 августа, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Арбитражный суд Марий Эл постановил взыскать с министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства региона в пользу ЗАО авиакомпании «Руслайн» более 4,5 млн рублей, включая задолженность за субсидируемые авиаперевозки, проценты за пользование чужими средствами и госпошлину. Соответствующий документ опубликован в картотеке арбитражных дел.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы — копия

Решение может быть обжаловано в течение месяца в первый арбитражный апелляционный суд, говорится в документе.

Напомним, рейсы из Йошкар-Олы в Москву и обратно не осуществляются с 1 января 2016 года в связи с истечением срока договора с авиакомпанией «Руслайн». Перевозчик подал иск о взыскании задолженности за субсидируемые авиаперевозки в отношении Марий Эл. Частично долг был погашен в конце прошлого года, однако условием для дальнейшей работы компании в качестве республиканского авиаперевозчика являлось полное погашение задолженности. Сообщалось, что размер задолженности составляет около 9 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авиакомпания «Руслайн» осуществляла регулярные рейсы между Москвой и Йошкар-Олой со 2 августа 2015 года на бразильском турбовинтовом воздушном судне Embraer-120 RT. Рейсы производились с частотой 6 раз в неделю.

После приостановления авиасообщения глава Минпротранса Марий Эл Вячеслав Пашин говорил, что перевозки возобновятся, не называя причину их прекращения. По его словам, ведомство рассматривало предложение двух других авиакомпаний.

В мае текущего года директор йошкар-олинского аэропорта Юрий Кузнецов сказал, что перелеты возобновятся в июне, называя даже предполагаемого перевозчика — UVT Aero. Однако и до настоящего времени на сайте аэропорта нет информации о возобновлении полетов. «К сожалению, начало возобновления рейса пока не определено».

В июне этого года министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл Пашин оштрафован на 20 тыс. рублей по итогам рассмотрения административного дела по ст.15.15.10 КоАП РФ («Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств»). При заключении договоров с авиакомпанией ведомство превысило суммы предполагаемых бюджетных обязательств, в связи с превышением «лимитов, доведенных до ведомства в 2014 и 2015 годах». В результате Минтранс не исполнил финансовые обязательства, а перевозчик обратился в суд за взысканием недополученных компенсаций.

Кроме того, исполнение вынесенных судебных решений повлекло дополнительные затраты из регионального бюджета.

Отметим также, что Марий Эл в настоящее время единственный регион Приволжского федерального округа, который не имеет авиасообщения с Москвой. В столицу можно попасть только поездом или автобусом.