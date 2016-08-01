Москва, 1 августа, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Технических препятствий для использования имеющегося корпуса реактора на первом блоке строящейся Белорусской АЭС не существует. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, комментируя происшествие на стройплощадке в начале июля, которое вызвало шквал сообщений о небезопасности строящейся атомной станции в литовских СМИ, а также в соцсетях.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство Белорусской АЭС

Напомним, в ночь с 9 на 10 июля одна из субподрядных организаций выполняла операции по перемещению корпуса реактора с одного ложемента на другой вне здания реакторного отделения. Субподрядчик допустил отклонения от инструкции при строповке, в результате чего произошёл перекос груза при его подъеме, затем корпус реактора проскользнул по стропам и повис диагонально, соприкоснувшись с землей. «В течение всего процесса велась непрерывная видеосъемка и обеспечивалась регистрация усилий на крюке крана. Даже в момент касания земли основной вес изделия — более двух третей — удерживался краном. Поэтому использовать такие слова как «удар о землю» или «падение» неверно, это вводит людей в заблуждение, так как искажает суть произошедшего», — отметил Локшин.

По его словам, субподрядная организация понесла соответствующее наказание. При этом корпус реактора никаким существенным воздействиям, которые могли бы привести к изменению его свойств, не подвергся. «Показания приборов и расчеты убедительно доказывают, что максимальная нагрузка на корпус была многократно меньше допустимой и в полтора раза ниже даже той, которую он выдерживает непрерывно в режиме нормальной эксплуатации в течение шестидесяти лет», — пояснил представитель Росатома.

«Уже стало известно, что произошедший инцидент не привел к каким-то серьезным последствиям, — отметил первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. — Все-таки корпус атомного реактора — это не чайный сервиз, а особо прочная конструкция, рассчитанная на различные воздействия в течение многих десятков лет эксплуатации атомной станции. Корпус реактора Белорусской АЭС после инцидента прошел необходимые проверки, в том числе различных методов дефектоскопии. Это наиболее современные технологии, которые позволяют проверить внутреннее состояние металла и сварных соединений. Ничего другого более современного не придумано. Как мы знаем, качество подтверждено».

«Здесь есть и другой вопрос, касаемый страхового случая. Решение о страховой выплате в случае повреждений принимается страховой компанией на основе результатов проведенной экспертизы, а не предположений наблюдателей, не являющихся специалистами. Страховая компания легко докажет, что в данной ситуации страховой случай не наступил, поскольку оборудование не получило повреждений, а заказчику придется уходить «вправо» по срокам ввода в эксплуатации, а также терпеть иные издержки и потери», — подчеркнул он.