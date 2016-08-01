Хельсинки, 1 августа, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Национальный архив Финляндии получил из Москвы 837 оцифрованных карточек финских военнопленных времен Советско-финской войны 1939−1940-х годов, сообщает Yle.

Фото времён Советско-финской войны

В документах указана информация о месте содержания пленного, возвращении в Финляндию или смерти в плену. Большая часть финских солдат содержались в Грязовецком лагере (Вологодская область), карточки же оформлялись, как правило, в Сестрорецком, Петрозаводском или Мурманском приемных пунктах.

«Я думаю, что в самом ближайшем будущем мы продолжим поиски документов в российских архивах. Существует дополнение к учетной карточке, так называемые «опросные листы», где содержится более полная информация: описывается движение военнопленного по лагерям, госпиталям, по территории Советского Союза. Кроме того, дается дополнительная информация о родственниках, о том, что был ли военнопленный заграницей, о принадлежности к политическим партиям и так далее» — прокомментировал сотрудник Национального архива Финляндии профессор Дмитрий Фролов.

Отметим, такое сотрудничество стран происходит в рамках договора об обмене копиями документов, заключенного между Национальным архивом Финляндии и Российским государственным военным архивом.