Махачкала, 1 августа, 2016, 18:41 — ИА Регнум. 10 августа в Дагестане участники выборов планируют подписание меморандума «О проведении честных выборов», сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 августа в пресс-службе главы и правительства Дагестана. Документ, где стороны обязуются не использовать в предвыборной борьбе грязные технологии, не клеветать друг на друга, не пропагандировать политический и религиозный экстремизм, готовится по инициативе главы республики Рамазана Абдулатипова.

rodina.ru Символика партии «Родина»

Меморандум подпишут все участвующие в предвыборной гонке в республике политические партии, за исключением партии «Родина», чье руководство наотрез отказалось подписывать документ, говорится в сообщении пресс-службы.

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В Дагестане снялась с выборов партия «Народ против коррупции»

Отметим, в дагестанском отделении партии «Родина» заявили о давлении со стороны республиканской власти, в результате которого несколько кандидатов в Народное собрание республики сняли свои кандидатуры с выборов. По словам пресс-секретаря партии Жемилат Ибрагимовой, были зафиксированы факты давления со стороны высокопоставленных чиновников республики. Ранее подобное заявление сделала и партия «Народ против коррупции», которая 21 июля заявила о снятии с предвыборной гонки. Причиной отказа от участия в выборах они назвали конфликт с главой республики.

Напомним, по мнению многих экспертов, эта партия аффилирована с Муфтиятом республики, имела поддержку среди населения и могла претендовать на большое количество голосов.

Стоит отметить, что накануне выборов подобные меморандумы подписывают практически во всех регионах РФ.

Напомним, что 18 сентября в республике состоятся выборы в Народное собрание Дагестана и в Государственную думу.