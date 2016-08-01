Вильнюс, 1 августа, 2016, 18:37 — ИА Регнум. В Европе террористические акты становятся обыденностью — в торговых центрах, в поездах и других общественных местах стреляют, взрывают или ножом пытаются зарезать невинных людей, в церквях убивают священников, на улицах на грузовике давят мирных жителей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Сейма Литвы от фракции Рабочей партии Кястутис Даукшис, сегодня, 1 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Призрак

«Террористические акты уже забрали жизни наших соседей эстонцев. Очевидно, что угроза террора приближается и к Литве», — добавил он. По мнению политика, страны ЕС сегодня столкнулись с непостижимой жестокостью. Приходится признать, что власти бессильно наблюдают за ситуацией, которая становится неуправляемой. Несмотря на то, что мотивы и обстоятельства терактов различаются, всех их объединяют болезненные последствия и внедрение терроризма, которое так или иначе связано не с кем иным, как с беженцами.

«Не думаю, что остались такие, кто эти страшные события, число которых в последнее время сильно выросло, не связывали бы с наплывом беженцев. Если остались — предлагаю посмотреть на красноречивые числа: до кризиса беженцев, в 2013 году, в Европе за год были совершены 152 теракта, между тем в прошлом году их было уже 1077… Я могу только представить, каким шокирующим будет число в этом, 2016 году», — утверждает Даукшис.

«И те, кто недавно фыркал, что мы только воображаем себе, что представляем интерес для беженцев, потому что их в нашей стране всего несколько десятков, должны серьезно задуматься. Сегодня — несколько десятков. Завтра их число может вырасти до нескольких сотен. А когда их будут тысячи, предпринимать меры будет слишком поздно. Тогда и нам придется присоединиться к числу пострадавших стран Европы и бессильно оплакивать утраты», — добавил он.

Партия, которая входит в Литве в состав правящей коалиции, попросила правительство обратиться в Еврокомиссию и Совет, чтобы было остановлено спланированное по квотам принятие беженцев в Литве. «Мы обязались принять 1105 беженцев, но в Европе творится хаос, царит постоянное напряжение, существует угроза неуправляемого терроризма, поэтому мы должны признать, что для того, чтобы защитить свою страну и ее жителей, мы не можем принимать беженцев. Давайте хотя бы раз будем категоричными и скажем твердое «Нет». Давайте сделаем так, что в борьбе против диктата бюрократов ЕК мы не были бы одни, одиноки, не были бы «белыми воронами». Нужны только смелость и жесткое общее решение», — заявил политик.

Второй шаг, который по его словам нужно немедленно сделать — странам ЕС нужно объединиться и потребовать у Еврокомиссии и Совета ЕС немедленно пересмотреть регулирование принятие беженцев, изменить его и как можно быстрее искать способы предотвращения террористических актов, которые связаны с прибытием беженцев.