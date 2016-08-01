Обнинск, Калужская область, 1 августа, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Лёгкий истребитель МиГ-29 подарил первому наукограду России в честь его 60-летия коллектив обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им.А.Г. Ромашина Калужской области.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» Лёгкий истребитель МиГ-29 в Обнинске

Как сообщил 1 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель предприятия Сергей Ананишин, установленный на восьмиметровом постаменте МиГ-29 с бортовым номером 03 эксплуатировался на протяжении 30 лет и шести месяцев.

Начав нести боевую службу ещё в 1983 году, военный самолет налетал 835 часов, совершил 1502 посадки. Списанный истребитель был демилитаризован и транспортирован из воинской части Липецка в Обнинск, где его восстановили силами специалистов ОНПП «Технология» и РСК «МиГ» и установили на улице Гагарина в первом наукограде России.

«Памятник по праву нашел своё место в Обнинске. Миг-29 — символ доблести и ратного подвига, который будет напоминать о вкладе обнинцев в развитие отечественной авиации», — заявил на церемонии открытия памятника военным авиаторам губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Напомним, история Обнинска тесно связана с историей развития и легендарными страницами отечественной авиации. В годы Великой Отечественной войны на территории сегодняшнего наукограда располагался штаб Первой воздушной армии, в составе которой воевала знаменитая советско-французская авиаэскадрилья «Нормандия-Неман».

На сегодняшний день в Обнинске проживают более 800 действующих военных летчиков, авиационных специалистов и ветеранов ВВС.