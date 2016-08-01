Москва, 1 августа, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Напомним, в ночь с 9 на 10 июля одна из субподрядных организаций выполняла операции по перемещению корпуса реактора с одного ложемента на другой вне здания реакторного отделения. Субподрядчик допустил отклонения от инструкции при строповке, в результате чего произошёл перекос груза при его подъеме. На высоте около 4 метров (при длине изделия 11 метров) возникла неисправность подъемного крана, вследствие чего корпус оставался в подвешенном состоянии более получаса. Все это время перекос постепенно увеличивался и в результате привел к тому, что корпус реактора проскользнул по стропам и повис диагонально, соприкоснувшись с землей.

Рвение

«В течение всего процесса велась непрерывная видеосъемка и обеспечивалась регистрация усилий на крюке крана. Даже в момент касания земли основной вес изделия — более двух третей — удерживался краном. Поэтому использовать такие слова как «удар о землю» или «падение» неверно, это вводит людей в заблуждение, так как искажает суть произошедшего», — отметил Локшин. По его словам, субподрядная организация понесла соответствующее наказание, а её работники, виновные в этом нарушении, отстранены от исполнения обязанностей и больше никогда не будут допущены к работам на атомных объектах.

При этом корпус реактора никаким существенным воздействиям, которые могли бы привести к изменению его свойств, не подвергся. «Показания приборов и расчеты убедительно доказывают, что максимальная нагрузка на корпус была многократно меньше допустимой и в полтора раза ниже даже той, которую он выдерживает непрерывно в режиме нормальной эксплуатации в течение шестидесяти лет», — пояснил представитель Росатома.

Тем не менее, чтобы снять любые возможные сомнения заказчика, были проведены дополнительные исследования силами специалистов главного конструктора реакторной установки ОКБ «Гидропресс» и изготовителя корпуса завода «Атоммаш». Результаты подтвердили, что никаких изменений состояния корпуса реактора не произошло. Вся информация была передана заказчику, за которым остается окончательное решение о дальнейшем использовании корпуса реактора.

«Конечно, инцидент — это не очень хорошо, но строительство таких крупномасштабных объектов, а, тем более, если речь идет о строительстве первой в стране атомной станции, не сможет обойтись без строительных шероховатостей, — уверен эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ Леонид Гусев. — При этом уже проведены необходимые независимые экспертизы и доказано, что оборудование не повреждено, исправно и может эксплуатироваться в дальнейшем».

«В развитии данной ситуации следует обратить внимание еще на один момент: риски по строительству застрахованы белорусской страховой компанией, — напомнил он. — И, полагаясь на результаты экспертизы, подтверждающей целостность оборудования, она, по всей видимости, не будет принимать решения о страховой выплате. Таким образом, расходы за поднятую в соцсетях и литовской прессе шумиху, равно как и за возможное увеличение сроков строительства, возьмет на себя белорусский заказчик. Перед заказчиком теперь стоит выбор — заплатить за информационный прессинг со стороны безответственных лиц в Литве или продолжить строительство в соответствии с графиком? Но где гарантия, что, воспрянувшие духом от такого внимания, в скором не найдутся новые желающие застопорить строительство столь важного для развития Белоруссии объекта?».

«То, с каким рвением некоторые политики в Литве следят за ходом строительства Белорусской АЭС могло бы вызывать восхищение. Но есть одно «но»: столь пристальное внимание обусловлено не заботой о безопасности граждан, а досадой от того, что Литве так и не удалось построить свою собственную атомную станцию вместо закрытой Игналинской АЭС, — полагает Гусев. — Этим и объясняется та шумиха, которая развернута вокруг стройки, когда любые, даже незначительные происшествия раздуваются до масштабов вселенского апокалипсиса. Судя по тому вниманию, которое вызывает строительство станции в соседней Белоруссии, в самой Литве никаких значимых проблем уже не осталось?».