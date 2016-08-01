Саратов, 1 августа, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Младенческая смертность в 2016 году уменьшилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. На 6% уменьшился показатель смертности населения. Такие данные озвучила 1 августа замглавы областного Минздрава Наталья Мазина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Мазиной, снижение смертности фиксируется по всем основным классам причин: на 5,7% — от болезней системы кровообращения, на 6,4% — от новообразований, на 13,1% — от туберкулеза, на 5,6% — от заболеваний органов дыхания, на 11% — от заболеваний органов пищеварения, на 15% — от внешних причин.

Чиновница отметила, что всего в области 1234 врачебных и фельдшерских участков. Предполагается, что в текущем году обследования у специалистов пройдут не менее 459,6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2015 года саратовские власти обнародовали оптимистичную статистику: в регионе достигнут самый низкий уровень смертности населения за последние 16 лет — 14,1 на 1000 населения. Подобный показатель соответствует уровню 1998 года.

По данным областного Минздрава, практически по всем показателям основных причин смертности наметилась стойкая тенденция к снижению. За 2011−2013 годы смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 24,4%, от новообразований — на 10,4%, от туберкулеза — на 23,3%, от внешних причин — на 11,4%. Смертность населения сократилась на 2,8% (на 907 человек). Общий коэффициент смертности достиг целевого значения — 14,1 на 1000 населения (январь-ноябрь 2013 года — 14,5).