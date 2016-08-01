Москва, 1 августа, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Напомним, в ночь с 9 на 10 июля одна из субподрядных организаций выполняла операции по перемещению корпуса реактора с одного ложемента на другой вне здания реакторного отделения. Субподрядчик допустил отклонения от инструкции при строповке, в результате чего произошёл перекос груза при его подъеме. На высоте около 4 метров (при длине изделия 11 метров) возникла неисправность подъемного крана, вследствие чего корпус оставался в подвешенном состоянии более получаса. Все это время перекос постепенно увеличивался и в результате привел к тому, что корпус реактора проскользнул по стропам и повис диагонально, соприкоснувшись с землей.

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«В течение всего процесса велась непрерывная видеосъемка и обеспечивалась регистрация усилий на крюке крана. Даже в момент касания земли основной вес изделия — более двух третей — удерживался краном. Поэтому использовать такие слова как «удар о землю» или «падение» неверно, это вводит людей в заблуждение, так как искажает суть произошедшего», — отметил Локшин. По его словам, субподрядная организация понесла соответствующее наказание, а её работники, виновные в этом нарушении, отстранены от исполнения обязанностей и больше никогда не будут допущены к работам на атомных объектах.

При этом корпус реактора никаким существенным воздействиям, которые могли бы привести к изменению его свойств, не подвергся. «Показания приборов и расчеты убедительно доказывают, что максимальная нагрузка на корпус была многократно меньше допустимой и в полтора раза ниже даже той, которую он выдерживает непрерывно в режиме нормальной эксплуатации в течение шестидесяти лет», — пояснил представитель Росатома.

Тем не менее, чтобы снять любые возможные сомнения заказчика, были проведены дополнительные исследования силами специалистов главного конструктора реакторной установки ОКБ «Гидропресс» и изготовителя корпуса завода «Атоммаш». Результаты подтвердили, что никаких изменений состояния корпуса реактора не произошло. Вся информация была передана заказчику, за которым остается окончательное решение о дальнейшем использовании корпуса реактора.

«Решение данного вопроса лежит в экспертной плоскости, — отметил начальник отдела анализа финансовых рынков ООО «КИТ Финанс» Василий Копосов. — На стороне Росатома — документация, проведенные экспертизы и видеофиксация произошедшего события. На основании имеющихся в наличии данных и необходимо оценивать целесообразность замены корпуса реактора первого энергоблока. Понятно, что экономическая целесообразность этого под глубоким сомнением, да и на сроках строительства данное решение негативно отразится.

В этой связи мы убеждены, что необходимо руководствоваться в первую очередь соображениями безопасности (а безопасность дальнейшего использования корпуса подтверждена проведенными экспертизами), во вторую — экономической целесообразностью, а не пожеланиями отдельных представителей литовской и белорусской общественности, изначально негативно настроенных к проекту сооружения первой атомной станции в Беларуси».