Варшава, 1 августа, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Правительство США через своих представителей требовало от польских властей не признавать Волынскую резню как геноцид поляков или, по крайней мере, не рассматривать какие-либо постановления и законы по этому вопросу до саммита НАТО в Варшаве. Об этом порталу Kresу.pl сообщил анонимный источник в правящей партии «Право и Справедливость» (PiS).

Коллекция Хенрика Словиньского Нападение на хутор Липники, 26 марта 1943 года

Согласно информации, которую получило издание, с канцелярией президента Польши Анджея Дуды два раза связывался американский посол Пол Джонс. Он общался с советником президента по международным вопросам Кшиштофом Щерским. Джонс настаивал на том, что Варшава должна отказаться от намерения официально квалифицировать в качестве геноцида преступления, совершенные украинскими националистами из ОУН-УПА (запрещены в России) на Волыни во время Второй мировой войны, в результате которых погибло 100 тысяч поляков.

Журналисты Kresу. pl попросили прокомментировать эту ситуацию посольство США в Варшаве и лично господина Джонса. «К сожалению, по интересующему вас вопросу мы не можем предоставить какую-либо информацию», — сообщалось в ответе представителей пресс-службы американского посольства. От разъяснений отказался и советник польского президента Щерский.

Американская позиция, выраженная послом Джонсом, явно согласуется с требованиями, выдвинутыми до того в адрес польских властей представителями Украины, резюмирует издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля Сейм Польши принял резолюцию, которая характеризует Волынскую резню 1942−1945 годов как «геноцид, совершенный украинскими националистами против жителей II Речи Посполитой». Теперь, в соответствии с решением нижней палаты парламента Польши, 11 июля будет отмечаться в стране как День памяти жертв геноцида. Президент Украины Петр Порошенко выразил сожаление в связи с решением о признании Сеймом Польши Волынской резни геноцидом.