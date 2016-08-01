Великий Новгород, 1 августа, 2016, 18:15 — ИА Регнум. В администрации Великого Новгорода с сегодняшнего дня, 1 августа, на пост вице-мэра принят Анатолий Осипов, который до июня 2015 года руководил региональным департаментом образования и молодёжной политики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, Осипов принят на эту должность «на период временного отсутствия» Вадима Фадеева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отставка

Этот высокопоставленный чиновник, напомним, в настоящее время содержится под стражей по обвинению в распространении порнографических видеороликов с участием несовершеннолетних.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анатолий Осипов родился в городе Малая Вишера в 1967 году, окончил Новгородский педагогический институт. Работал в Коростынской средней школе Шимского района — от учителем математики, завучем, а затем директором. Был заместителем главы администрации Шимского района, а с 2010 года возглавил региональный комитет образования, который позднее был преобразован в департамент. В июне прошлого года Осипов оставил этот пост по собственному желанию после резкой критики со стороны губернатора — в части обеспечения жильём детей-сирот и срывов сроков строительства детских садов. Прошедший год Анатолий Осипов работал в Москве, заместителем генерального директора малого инновационного предприятия «Информика Сервис».