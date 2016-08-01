Тверь, 1 августа, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Изменения в порядок возмещения части затрат на уплату страховых премий по договорам сельхозстрахования в области животноводства внесены на заседании правительства Тверской области 1 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Животноводческая ферма

Данная мера позволит уменьшить финансовую нагрузку на тверских аграриев, а также снизить риски, связанные с утратой и гибелью животных. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет выделено 4,2 млн рублей.

В правительстве отметили, что эта мера поддержки востребована среди сельхозпроизводителей. В 2015 году было застраховано 85 тыс. условного поголовья, в текущем планируется застраховать уже около 135 тыс.

Исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя отметил значимость принятого решения для тверских хозяйств, в том числе ферм и личных подворий.