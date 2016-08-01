Оренбург, 1 августа, 2016, 18:06 — ИА Регнум. В Оренбурге на церемониях открытия и закрытия девятого международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» призы за вклад в киноискусство вручат известному американскому актеру Ричарду Харрисону, фильмография которого насчитывает 180 фильмов, и оскароносному продюсеру из Австрии Файту Хайдушке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре фестиваля.

Пресс-служба кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» Награды кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в разные годы фестиваля статуэтку «Золотой сарматский лев» вручали режиссерам Марлену Хуциеву, Александру Митте, Сергею Соловьеву, Александру Прошкину, Вадиму Абдрашитову; актерам Сергею Никоненко, Ирине Купченко, Лидии Федосеевой-Шукшиной, Юрию Назарову, Ежи Штуру (Польша), Гойко Митичу (Германия), режиссеру Кшиштофу Занусси (Польша), режиссерам-аниматорам Александру Петрову и Гарри Бардину, продюсеру Марку Рудинштейну, писателю Юрию Полякову.

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Отметим, что в этом году открытие кинофестиваля состоится 27 августа. На неделю Оренбургская область превратится в центр евразийского кинематографа. В Оренбуржье будут съезжаться именитые артисты и режиссеры из разных стран континента — в год российского кино Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» будет особенно представительным, обещают организаторы.

Церемония открытия состоится в СКК «Оренбуржье», вести ее будут артисты театра и кино Данила Дунаев и Екатерина Гусева. Фильмом открытия станет картина Веры Сторожевой «Дом со всеми неудобствами». Фестивальной публике его представит популярная молодая писательница Маша Трауб, чья повесть «Домик на юге» легла в основу фильма.

Выбор новой площадки для проведения церемонии открытия определен новым масштабом фестиваля, высоким интересом и вниманием к нему оренбургских зрителей и представителей киноиндустрии, пояснили организаторы фестиваля. Зал, оборудованный по европейским стандартам, вмещает 3500 человек, а праздничное действо будет транслироваться по всей Оренбургской области.

День открытия запомнится еще одним событием: 27 августа в Ледовом Дворце «Звездный» состоится дружеский хоккейный матч между командой артистов «Комар» и сборной Оренбуржья. В составе «Комара» сыграют Оскар Кучера, Сергей Крестовский, Пётр Кислов, Павел Трубинер, Иван Дубровин, Александр Иншаков, Сергей Маховиков, Денис Матросов, Андрей Мерзликин, Кирилл Андреев, Андрей Батурин. После матча любимые артисты переместятся на звездную дорожку и выступят с сольными номерами на церемонии открытия кинофестиваля.

На фестивале можно будет не только смотреть, но и говорить о кино с профессионалами. В киноцентре «Космос» состоится киносаммит «Кино, какое оно есть» с участием преподавателей и выпускников Академии кинематографии и театрального искусства Никиты Михалкова, режиссеров, продюсеров, актеров.

В честь Года российского кино в рамках девятого Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» в Оренбурге представят новую программу — «Россия, я люблю тебя!». В нее вошли фильмы co-production, снятые в разные годы совместно российскими и зарубежными кинематографистами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В программу вошли такие картины, как «Песни моря» (СССР-Румыния, 1971 г), реж. Франчиск Мунтяну; «Жизнь прекрасна» (Россия-Италия, 1979 г), реж. Григорий Чухрай; «Сюжет для небольшого рассказа» (СССР-Франция, 1969 г), реж. Сергей Юткевич; «За спичками» (СССР-Финляндия, 1979 г), реж. Леонид Гайдай.

Программа, которая удачно вписалась в жизнь фестиваля — «Сделано в России». Ее особенность в том, что она посвящена кинопродукции одной из отечественных киностудий. В этом году это будут фильмы кинокомпании «Вертикаль», созданной актером, режиссером и продюсером Станиславом Говорухиным.

Зрителей ждет серия спецпоказов российского кино «Под открытым небом» — фильмы из представленных на фестивале программ будут демонстрироваться вечером в оренбургских парках «Салют, Победа!» и «Тополя».

80-летнему юбилею старейшей в России студии «Союзмультфильм» посвящена программа анимационных фильмов «От 4-х до ∞».

Напомним, фестиваль организован в 2008 году Министерством культуры России, правительством Оренбургской области и кинокомпанией «Россфильм». Генеральный спонсор фестиваля — Клубный комплекс «ЯР», официальный спонсор — группа компаний «АРМАДА».

Международный кинофестиваль «Восток&Запад.Классика и Авангард», ориентированный на фильмы co-production, поднимает и освещает важные культурологические проблемы. За девять лет успешного существования он завоевал право называться одним из главных полюсов современного кинематографа, его участниками стали из 55 стран мира.

Организаторы уже представили программу IX Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». Основным конкурсом по-прежнему является международная программа, состоящая из десяти фильмов co-production (совместного производства). Во втором конкурсе «Сплетенные параллели» представлена программа российского кино.

В этом году в Международной конкурсной программе будут представлены десять новых фильмов, для семи из которых кинофестиваль будет российской премьерой. В конкурсную программу российского кино «Сплетенные параллели» отобраны десять фильмов, выпущенных в 2015 — 2016 годах. Помимо конкурсных, фестиваль обещает зрителям множество интересных внеконкурсных тематических показов.