Ульяновск, 1 августа, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Марки размером четыре на два сантиметра члены участковых избирательных комиссий будут наклеивать в правом верхнем углу бюллетеней. Под маркой поставят подписи два члена УИК с правом решающего голоса, после чего бюллетени нужно заверить печатью. Бланки с оторванной или поврежденной голограммой при подсчете голосов учитываться не будут, пояснил заместитель председателя облизбиркома Георгий Селезнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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15 августа облизбирком через Главный центр спецсвязи передаст марки в территориальные избирательные комиссии. Не позднее 16 сентября 2016 года спецзнаки будут распределены уже по участковым комиссиям.

Напомним, специальный знак — голографическая наклейка, имеющая несколько степеней защиты — уже в третий раз используется для защиты избирательных бюллетеней от подделок. Впервые спецмарки использовались на выборах в Госдуму в 2011 году, затем — на президентских выборах в 2012-м.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля 2016 года завершился этап выдвижения партийных кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва. (Самовыдвижение завершилось 12 июля 2016 года). Выдвинувшиеся кандидаты для регистрации обязаны представить в областную Избирательную комиссию необходимый пакет документов в срок до 18.00 3 августа 2016 года.