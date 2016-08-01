Донецк, 1 августа, 2016, 17:56 — ИА Регнум. 31 июля на Донетчине в результате ведения боевых действий двое бойцов ДНР получили ранения, а в Ясиноватой погиб один гражданский, еще один мирный житель получил ранения. Об этом сегодня, 1 августа, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

«В результате обстрелов со стороны ВСУ тяжелые ранения получили двое военнослужащих ДНР… В районе Ясиноватой один мирный житель погиб, еще один получил ранение», — сказал Басурин.

Он обвинил ВСУ в неприцельном обстреле жилых кварталов г. Ясиноватая. «Обстановка в ДНР остается напряженной. За прошедшие сутки количество обстрелов составило 853… В ходе обстрелов района Ясиноватой использовались в основном артиллерийские снаряды калибра 152 мм», — сказал представитель военного ведомства.

По его информации, в Авдеевке погиб офицер штаба 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а командир взвода получил ранение — при попытке задержать дезертиров.

«При попытке задержания трех беглецов… убит один офицер штаба батальона и ранен командир взвода. Убегавшие прихватили с собой пять автоматов», — рассказал Басурин.

В военном ведомстве ДНР отмечают, что в целом за последние сутки под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (Куйбышевский и Петровский районы, аэропорт), Ясиноватая, Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Минеральное, Веселое, Спартак, Луганское, Александровка, Белая Каменка, Новоласпа, Ленинское, Сосновское, Коминтерново и Саханка.

«Противник выпустил 121 артиллерийский снаряд калибра 122 и 152 мм, 631 мину калибра 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Все данные о нарушениях Минских договоренностей были переданы представителям ОБСЕ и СЦКК», — заверил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за последние сутки в Донбассе в результате боевых действий погиб один солдат ВСУ, шестеро военнослужащих получили ранения.