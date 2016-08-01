Донецк: Офицер ВСУ в Донбассе застрелен при попытке остановить дезертиров
Донецк, 1 августа, 2016, 17:56 — ИА Регнум. 31 июля на Донетчине в результате ведения боевых действий двое бойцов ДНР получили ранения, а в Ясиноватой погиб один гражданский, еще один мирный житель получил ранения. Об этом сегодня, 1 августа, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В результате обстрелов со стороны ВСУ тяжелые ранения получили двое военнослужащих ДНР… В районе Ясиноватой один мирный житель погиб, еще один получил ранение», — сказал Басурин.
Он обвинил ВСУ в неприцельном обстреле жилых кварталов г. Ясиноватая. «Обстановка в ДНР остается напряженной. За прошедшие сутки количество обстрелов составило 853… В ходе обстрелов района Ясиноватой использовались в основном артиллерийские снаряды калибра 152 мм», — сказал представитель военного ведомства.
По его информации, в Авдеевке погиб офицер штаба 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а командир взвода получил ранение — при попытке задержать дезертиров.
«При попытке задержания трех беглецов… убит один офицер штаба батальона и ранен командир взвода. Убегавшие прихватили с собой пять автоматов», — рассказал Басурин.
В военном ведомстве ДНР отмечают, что в целом за последние сутки под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (Куйбышевский и Петровский районы, аэропорт), Ясиноватая, Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Минеральное, Веселое, Спартак, Луганское, Александровка, Белая Каменка, Новоласпа, Ленинское, Сосновское, Коминтерново и Саханка.
«Противник выпустил 121 артиллерийский снаряд калибра 122 и 152 мм, 631 мину калибра 82 и 120 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Все данные о нарушениях Минских договоренностей были переданы представителям ОБСЕ и СЦКК», — заверил Басурин.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за последние сутки в Донбассе в результате боевых действий погиб один солдат ВСУ, шестеро военнослужащих получили ранения.