Грозный, 1 августа, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что тиражируя заявления «Иблисского государства» (Кадыров так называет запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство»), российские СМИ помогают бандитам достичь своей цели, быть услышанным. Об этом он написал на своей странице в Instagram 1августа.

ИА REGNUM

«Я с удивлением наблюдаю, как СМИ нашей страны наперегонки тиражируют некое заявление Иблисского государства. Фактически всё это способствует доведению до сотен миллионов человек угроз, исходящих от одного бандита. И эта мразь своей цели достигла. Он хотел быть услышанным. И его пожелание реализовано за максимально короткий срок», — пишет Кадыров.

По мнению главы республики, заявление бандитов является «пустышкой, за которой нет никаких реальных сил и возможностей». Кроме того, чеченский глава считает, что это «заявление» подготовлено в кабинетах западных спецслужб и является частью информационной и идеологической войны против России.

«Никто в Россию не приедет! Угрозы, кто бы за ними не стоял, ни что иное, как пустой лепет… Если кому-то придёт в голову мысль двинуться в сторону России, мы прервём его путь на очень дальних подступах к нашей стране! Ещё раз говорю, мы придём к тем, кому даже во сне пришла в голову мысль высказать угрозу в адрес руководства и народа России», — заявил Кадыров.

Напомним, запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» опубликовала видеоролик с угрозами в адрес России и призывами к другим террористам объявить джихад России. В Кремле считают, что на подобные заявления спецслужбы обращают внимание, но не могут изменить политику в отношении террористов.