Москва, 1 августа, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Сбербанк запускает сегодня, 1 августа, акцию по ипотеке с пониженными ставками для сотрудников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщили в пресс-службе банка, с инициативой о проведении такой акции к Сбербанку обратился заместитель председателя Государственной думы РФ Сергей Неверов.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

По условиям акции ставка снижена на 1−1,5% относительно стандартных условий по кредитам на строящееся и готовое жилье. Минимальная ставка по акции составит 11,5% годовых при условии страхования по программе «Защищенный кредит». Также отменена надбавка в размере 1% к ставке кредитования на период до регистрации ипотеки. Снижен уровень минимального первоначального взнос с 20% до 15% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости. Предложение распространяется на договоры, возраст одного из созаемщиков по которому не превышает 35 лет.

Акция продлится до 31 декабря 2016 года и будет действовать на всей территории России.

«Поддержка социально значимых категорий граждан является одним из наших приоритетных направлений. Среди клиентов, для которых Сбербанк предлагает специальные условия по ипотеке, — военнослужащие и молодые семьи, — заявила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. — Наше новое предложение поможет сделать ипотечные кредиты доступнее для молодых специалистов, которые заботятся о сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, в медицинских, образовательных и других учреждениях».

За первое полугодие 2016 года Сбербанк предоставил ипотечные кредиты военнослужащим по продукту «Военная ипотека» на сумму 7,8 млрд рублей, молодым семьям — на 85,3 млрд рублей.