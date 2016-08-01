Нарьян-Мар, 1 августа, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Компания «Тоталь Разведка Разработка Россия», дочерняя структура концерна «Тоталь», передала 20% своей доли участия в Соглашении о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении и функции оператора дочерней компании АО «Зарубежнефть» — ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ненецкого АО.

Eric Kounce Добыча нефти

В соответствии с дополнением № 3 к Харьягинскому СРП, подписанным представителями государства и инвесторов, с 1 августа 2016 года доли участников распределились следующим образом: АО «Зарубежнефть» — 20%, ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» (оператор) — 20%, «Статойл Свериге Харьяга А.Б.» — 30%, «Тоталь Разведка Разработка Россия» — 20% и АО «Ненецкая нефтяная компания» — 10%.

«Государственная компания «Зарубежнефть» — давний надежный партнер округа, — заявил Игорь Кошин. — Помимо участия в Харьягинском СРП компания реализует на территории НАО еще два проекта. Речь о «дочках» «Зарубежнефти» — российско-вьетнамском «РУСВЬЕТПЕТРО», являющимся нашим крупным недропользователем, и «Арктикморнефтегазразведке», добывающей на острове Колгуев. Высокая производственная культура компании и ее богатый опыт добычи в Арктике дают основания рассчитывать, что поступления от Харьягинского СРП в бюджеты страны и округа будут сохранены, а сокращение издержек производства повысит его эффективность».

Справка:

Харьягинское месторождение на условиях раздела продукции (Харьягинское СРП) — один из трех действующих в России проектов, реализуемых на основе соглашения о разделе продукции. Оно вступило в силу в январе 1999 года. Сторонами соглашения являются государство в лице Министерства энергетики РФ и администрации Ненецкого автономного округа, а также инвесторы.