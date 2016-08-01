Калуга, 1 августа, 2016, 17:39 — ИА Регнум.



r40.fssprus.ru Судебные приставы в первом полугодии взыскали порядка 173 миллионов рублей задолженности по кредитным обязательствам

Судебные приставы в первом полугодии взыскали порядка 173 миллионов рублей задолженности по кредитным обязательствам, что на 13 миллионов рублей больше, чем в первом полугодии 2015 года, сообщили 1 августа корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Между тем, по данным ведомства, всё больше граждан уклоняются от уплаты своих кредитных долгов. В целях исполнения судебных решений и взыскания задолженностей, калужские судебные приставы активно применяют весь комплекс мер принудительного исполнения. Должники ограничиваются в праве выезда за пределы Российской Федерации — за 6 месяцев текущего года 720 неплательщиков кредитов стали не выездными. Взыскание обращается на имущество неплательщиков — за истекший период судебными приставами было произведено 289 арестов имущества.

Также, сотрудниками ведомства проводится масштабная работа по установлению счетов должников, аресту и обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах данных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в бюджеты различных уровней благодаря труду судебных приставов калужского региона было перечислено 400 миллионов рублей, а в пользу граждан и организаций — более 1,2 миллиарда рублей. В пользу детей по алиментным обязательствам было взыскано более 130 миллионов рублей.