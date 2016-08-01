Нижний Новгород, 1 августа, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Кредиторская задолженность Нижнего Новгорода на 1 августа составила 227 млн рублей, снизившись за месяц более чем на 100 млн рублей, сообщили в мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

По словам директора департамента образования Ирины Тарасовой, кредиторская задолженность за 2015 год в сфере образования полностью погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало января 2016 года кредиторская задолженность нижегородских образовательных учреждений составляла 480 млн рублей.

Кроме того, серьезная задолженность у муниципалитета возникла перед энергетиками и поставщиками топлива для муниципального общественного транспорта.

Энергетики неоднократно угрожали оставить без электричества городской электротранспорт, а поставщики топлива прекращали его поставки транспортным предприятиям.

Читайте также: Нижний Новгород едва не остался без общественного транспортаОбщая кредиторская задолженность городского бюджета на начало года составляла около 2 млрд рублей.

Городские власти хотели погасить долги за счет привлечения бюджетного кредита, однако областное правительство отказало мэрии в его получении.

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В феврале на заседании гордумы депутат Игорь Богданов инициировал вопрос о банкротстве Нижнего Новгорода. Глава города и председатель городской думы Иван Карнилин счел вопрос о признании Нижнего Новгорода банкротом преждевременным и отказался выносить его на голосование.