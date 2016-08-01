Пермь, 1 августа, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В Перми участники экспедиции по поиску места казни и захоронения формально последнего царя России Михаила Романова и его секретаря Брайана Джонсона признались, что пока их поиски безрезультатны. В библиотеке имени Пушкина подведены итоги очередного этапа экспедиции и даны объянения, почему поиски затянулись, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Великий князь Михаил Александрович Романов

По словам членов экспедиции, в Екатеринбурге при поиске царских останков было известно место, и оно было ограниченно сравнительно небольшими участками. Кроме этого, убийцы царской семьи достаточно однообразно описали казнь семьи царя и предположительное место захоронения. В Перми ситуация более сложная. В архивах есть воспоминания убийц Михаила, в пользу которого отрекся Николай II, но их показания значительно разнятся.

Отметим, что поисками останков последнего российского императора и его секретаря Брайона Джонсона, уже шесть лет занимается международная поисковая экспедиция, руководит которой Петр Сарандинаки — гражданин США, считающий себя русским.

По его словам, в этом году экспедиция отработала одну из девяти версий, нахождения останков Михаила Романова и его секретаря. «Мы можем откровенно сказать, что где мы искали, его там нет», — заявил на пресс-конференции руководитель поисков.

В 2016 году примерная площадь поисков составила около трех гектаров. Петр Сарандинаки заявил: «При поиске останков мы использовали новейшие методы: инструменты, которые замеряют влажность, радары, магнетические приспособления, и даже привезли с собой уникальную кинологическую собаку Крони породы лабрадор, которая может найти кости умершего человека на очень большой глубине и при учете старых захоронений».

Впереди у экспертов целый год, чтобы изучить имеющиеся архивы и определить место очередных раскопок.

Стоит отметить, 12 июня 2016 года от Свято-Троице Стефанова мужского монастыря в Мотовилихе прошел покаянный Крестный ход к часовне св. Михаила Тверского, где прошла панихида. Кроме этого, здесь же была отрыта небольшая временная выставка, рассказывающая о связи династии Романовых и Перми и пермских новомучеников.

Справка:

Поздним вечером 12 июня 1918 года из гостиницы «Королёвские номера» на ул. Сибирской, 5 Перми великий князь и его секретарь были вывезены в лес на востоке города и расстреляны.