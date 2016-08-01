Самара, 1 августа, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В апреле госдолг Самарской области составлял 68,2 млрд рублей, в мае-июне — 65,2 млрд, в июле — 64,2 млрд. Такие данные приводит Минфин РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

В структуру госдолга объемом 64,204 млрд рублей входят областные госгарантии — 11, 418 млн, кредиты коммерческих банков и международных финансовых организаций — 19,729 млрд, ссуды и кредиты из федерального бюджета — 16, 583 млрд, ценные бумаги — 27,880 млрд.

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Наблюдатели обращают внимание на рост бюджетных кредитов в объеме госдолга, так в феврале текущего года они составляли 13 млрд 745 млн, а коммерческие кредиты сокращены незначительно — в феврале они оценивались в размере 19 млрд 979 млн.

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Что касается бюджета самарской области, отметим — региональные власти не стали переходить, как многие регионы, на однолетний бюджет. Бюджет — 2016 был принят во втором чтении с доходами в размере 129, 460 млрд рублей, расходами — 135, 046 млрд и дефицитом — 5,586 млрд. Более 82 млрд рублей или 66,3% от общего объема расходов предусмотрено на финансирование отраслей соцсферы — здравоохранения, образования, социальной политики, физической культуры, спорта и культуры.

На сегодняшний день с учетом внесенных изменений в бюджет Самарской области — 2016 доходы составляют 140, 334 млрд рублей, расходы — 150,560 млрд, дефицит — 10,225 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно официальной информации, Минфин Самарской области намерен привлечь в 2016 году в качестве долговых обязательств 14 млрд 181 млн рублей, а на погашение госдолга без учета краткосрочных заимствований будет потрачено из региональной казны — 8 млрд 572 млн.

Уровень долговой нагрузки по рыночным заимствованиям в 2016—2018 годах не превысит 50% объема собственных доходов областного бюджета и по всем видам долговых обязательств будет сокращен с 58% в 2016 году до 51% в 2018 году. Об этом региональный Минфин заявлял в октябре 2015 года.