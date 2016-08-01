Бразилиа, 1 августа, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В Бразилии накануне открытия Олимпиады проходят массовые митинги и демонстрации сторонников и противников Дилмы Руссефф.

Протесты

«Манифестации проходили мирно и временами напоминали карнавальные шествия: на участниках были яркие костюмы, звучало и много музыки. В Рио-де-Жанейро митингующие — это были противники Дилмы Руссефф — избрали местом проведения акции центральный пляж мегаполиса», сообщает Euronews. Участники акций требуют перемен и борьбы с коррупцией.

Несмотря на «карнавальность» протестных акций, обстановка в стране остается напряженной. В воскресенье, 31 июля, временно исполняющий обязанности главы Бразилии Мишель Темер распорядился о вводе войск в штат Риу-Гранди-ду-Норти. Причиной тому послужил резкий рост уровня преступности в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 5 августа, комментирует Infobae.