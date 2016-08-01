Магас, 1 августа, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Отдых детей в лагере «Курорты Ингушетии"Джейрахского района далек от того, о котором мечтает для своего чада каждый родитель. В тех условиях, в которых живут дети в возрасте от 7 до 14 лет, учреждение функционировать не должно. К такому выводу пришли активисты ОНФ, которые повторно побывали в оздоровительном учреждении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения фронта 1 августа.

onf.ru Детский лагерь в Ингушетии

Месяц назад во время первой проверки «фронтовики» выявили множество нарушений, в том числе и касающиеся покрытия спортивной площадки и уличного освещения. Однако, замечания общественников не то что не устранены — «санитарное состояние учреждения запущено без надлежащего ухода». Между тем, как отметила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Фатима Барханоева, есть и плюсы — приняты меры противопожарной безопасности и обеспечено качественное питание.

«В душевых и уборных комнатах нет полного набора гигиенической продукции, включая туалетную бумагу и полотенца для рук. Спальные помещения сырые, стоит едкий запах, окна не завешаны москитной сеткой, в результате чего дети покусаны комарами», — отметила представитель ОНФ Лариса Точиева.

Также, по ее словам, покрытие площадки необновлено и травмоопасно: «Воспитатели с детьми практически не занимаются, из развлечений только настольный теннис и пешие прогулки».

Возмущение общественников вызвало и состояниемедпункта. Здесь нет воды, холодильника для хранения препаратов, а ассортимент лекарств и инструментов неполный.

«Медработник, которая по основному родудеятельности занимается косметологией, просто не смогла внятно объяснить, какую первую помощь при несчастных случаях она может оказать детям», — сказала Барханоева.

Активисты Народного фронта намерены обратиться в контролирующие органы с просьбой проверить лагерь на предмет санитарно-эпидемиологической безопасности.

Напомним, состояние территорий, помещений для проживания, санитарно-технического оборудования, бытовые условия и распорядок дня детей в двух учреждениях оздоровления — лагерях «Нефтяник» в Малгобекском районе и «Курорты Ингушетии» в Джейрахском районе активисты ОНФ проверяли в конце июня. В «Нефтянике», как выяснили «фронтовики», меры противопожарной безопасности были соблюдены не полностью, окна в комнатах не завешены москитной сеткой, а прилегающая территория к лагерю облагорожена частично. Кроме того, на территории лагеря общественники обнаружили больную кошку.