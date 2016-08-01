Деревня Дворики, Владимирская область, 1 августа, 2016, 17:22 — ИА Регнум. «Такие проекты, объединяющие тысячи участников из многих регионов страны, представителей самых разных профессий и интересов, способствуют личностному становлению юношей и девушек, реализации их творческих, интеллектуальных способностей. Помогают им ориентироваться в глобальных политических, общественных процессах, знакомиться с новейшими достижениями в перспективных отраслях научного знания», — говорится в Приветствии президента России участникам форума «Территория смыслов на Клязьме».

территориясмыслов.рф Молодые экономисты на форуме «Территория смыслов»

В день открытия смены состоялась встреча участников форума с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком. Темой дискуссии стали тренды мирового энергетического рынка и роль энергетики в российской экономике.

«Задача топливно-энергетического комплекса России — обеспечить наших граждан самыми современными товарами и услугами, все остальное, в том числе экспорт, — это наше конкурентное преимущество», — подчеркнул Александр Новак, выступая перед участками форума.

По словам министра, в отечественной энергетике планомерно снижается зависимость от импортных составляющих и повышается уровень безопасности. Это и есть российский тренд — модернизация мощностей и итоговых продуктов, улучшение их качества для повышения конкуренции на рынке и предоставления возможности научным институтам и предпринимателям влиять на эти процессы.

Отличительной особенностью программы форума «Территория смыслов» в этом году является работа по командам над актуальной задачей отрасли. Участники пятой смены продумают механизм вовлечения молодёжи в предпринимательскую деятельность.

Традиционно участников образовательной программы ждут лекции и мастер-классы от ведущих экспертов, семинары по профилям, практикум и «Конвейер проектов».

Совместная работа бизнесменов, экономистов и финансистов будет направлена на разработку дорожный карты для молодого предпринимателя, которая сможет стать помощником в запуске и развитии бизнеса. Также участники «Территории смыслов» подготовят рекомендации по стимулированию предпринимательства в молодёжной среде, которые будут учтены в федеральной программе «Ты — предприниматель».

31 июля на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» состоялась дискуссия с заместителем Председателя Совета Федерации Евгением Бушминым. Разговор с молодыми специалистами в области экономики был посвящен современным налоговым инструментам.

В ходе встречи Евгений Бушмин поделился опытом создания собственного дела, а также рассказал о том, как начинал политическую карьеру в 90-х годах.

Развивая тему молодого бизнеса в России, сенатор затронул направление социального предпринимательства, заметив, что все те, кто занимается этой деятельностью, обязательно находят применение своих знаний и опыта в родном регионе.

«Чем лучше прописано региональное законодательство, тем лучше условия для развития молодого предпринимательства. Нашей молодежи мы должны дать возможность получить образование, консультацию и поддержку», — заявил Евгений Бушмин.

Третий день смены «Молодые учёные и преподаватели экономических наук» в большей степени был посвящен предпринимательству: бизнес-процессам, инвестированию и налогообложению.

Открыла образовательную программу панельная дискуссия с участием вице-президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуардом Омаровым, заместителем Генерального директора ЗАО «Аргус-Спектр» Михаилом Левчуком и «стартап-хирургом», специалистом №1 по созданию людей-брендов Вячеславом Семенчуком.

«У вас должна быть команда на каждом рынке, где вы работаете, и не ленитесь читать юриспруденцию», — всего два совета, которые, по мнению Михаила Левчука, помогут предпринимателям достичь успеха.

Вячеслав Семенчук рассказал начинающим предпринимателям свою историю успеха и обратил внимание на важные аспекты бизнес-пути: «Главная проблема предпринимателей в том, что они просто боятся начать. Первый шаг, первые заработки — важное ощущение, которое вам нужно получить без знаний и инвестиций. Если кто-то из вас еще не начинал ничего делать и ждал какой-то волшебной формулы успеха — она уже у вас есть».

«Я знаю все сложности, которые будут на вашем пути, но чтобы их преодолеть, вам не нужно знать, что делать, вам нужно понимать, зачем вы это делаете», — поделился своим мнением Эдуард Омаров.

Во второй половине дня молодых экономистов и предпринимателей ждали семинары по четырем направлениям. О процессе модернизации российской экономики участникам пятой смены рассказал Владимир Карачаровский, заместитель декана по связям с общественностью Факультета экономических наук НИУ «Высшая школа экономики».

На секции предпринимательства продвинутого уровня уже известный молодым специалистам Михаил Левчук и основатель Finpartners Олег Торбосов поделились своими историями успеха и рассказали о возможностях и рисках масштабирования проектов.

«Как бы сложно не было, на внешние рынки нужно выходить для того, чтобы иметь конкурентов и доступ к технологиям, которых нет здесь», — отметил Михаил Левчук.

Для предпринимателей начального уровня выступили руководитель продукта мобильных приложений «Сбербанк Онлайн» Андрей Бакаленко и руководитель специальных проектов департамента «Банк XXI» ПАО Сбербанк, бренд-амбассадор «Сбербанк Онлайн» Дмитрий Абрамов. С участниками «Территории смыслов» они поделились секретами, как IT-отрасль и digital могут помочь традиционному бизнесу.

Профессор Департамента финансов НИУ «Высшая школа экономики», заведующая Проектно-учебной лабораторией анализа финансовых рынков Тамара Теплова открыла участникам мир инвестирования, обратила их внимание на виды инвестиций, их источники и способы их получения.

«Просить деньги у государства и надеяться, что оно будет «менять вам подгузники», — по крайней мере, стыдно, а вообще — вредно, — подчеркнула Тамара Теплова, — Деньги надо искать на рынке, они там есть, но нет идей и светлых голов, которые могут их взять и вернуть с отдачей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит с 28 июня по 28 августа во Владимирской области и включает 8 тематических смен.

В отличие от предыдущего года в 2016-ом вместе с молодыми депутатами и политическими лидерами, IT-специалистами, преподавателями общественных и экономических наук, журналистами и руководителями молодежных НКО участие в форуме примут молодые ученые и преподаватели в области здравоохранения и специалисты сферы межнациональных отношений. Всего свыше 8000 участников.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата Российской федерации, «Роспатриотцентр» Росмолодёжи.

Форум проходит при кураторстве Управления Президента РФ по внутренней политике.

Профильными партнёрами смены «Молодые ученые и преподаватели экономических наук» являются ПАО «Сбербанк», НИУ «Высшая школа экономики» и Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.