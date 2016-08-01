Москва, 1 августа, 2016, 17:13 — ИА Регнум. 52% жителей России считают, что кредит является «долговой ямой», из которой трудно выбраться. Треть респондентов (34%) назвали кредит необходимостью, если нужно сделать крупную покупку. Каждый десятый (9%) респондент назвал кредит нормальным средством повышения качества жизни. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

romir.ru Кредит для Вас – это…? (%)

При этом доля граждан, которые не занимали денег у банков, продолжает увеличиваться. Так, если в 2015 году такой ответ дали 55% опрошенных, то в 2016 году доля выросла уже до 60%. В остальном же востребованность кредитов осталась почти неизменной, но с тенденцией к сокращению.

Так, каждый четвертый житель России (25%) заявил, что за последний год брал или продолжал выплачивать потребительский кредит. Годом ранее такой ответ давали 27% респондентов.

Кредит на неотложные нужды брали или выплачивали 8% респондентов. Доля пользователей автокредитами и ипотекой остается стабильной. 8% выплачивают кредиты за автомобили, а 5% — за жилье.

Стоит также отметить, что до сих пор сохраняется определенная доля граждан, которые выплачивают сразу несколько кредитов. В 2016 году таковых было выявлено 6%, а в прошлом — 5%.

В том, что касается ближайших планов на кредитование, то они почти не изменились по сравнению с 2015 годом. Если в 2015 году планировали в ближайшее время взять кредит 12%, то в этом году доля таких ответов составила 14%. Соответственно об отсутствии планов на получение кредита заявили в этом году 83% опрошенных при 87% аналогичных ответов в прошлом году.

По данным ИХ «Ромир», рынок кредитования по-прежнему остается в трудном положении. Жители России стараются больше рассчитывать на собственные средства, отказываясь от займов. Кредитную активность и лояльность демонстрируют в основном наиболее экономически активные россияне 25−34 лет.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающие во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.