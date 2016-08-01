Мадрид, 1 августа, 2016, 17:12 — ИА Регнум. «Бах продемонстрировал свою слабость и нежелание ссориться, передав право отстранения российских спортсменов от Олимпиады международным федерациям, — пишет корреспондент издания Хавьер Санчес. — Ни признания экс-главы российского антидопингового агентства Григория Родченкова, ни детальное расследование, проведенное адвокатом Ричардом Маклареном, не убедили Баха в том, что он должен взять на себя ответственность в принятии сурового решения. В результате метаний президента МОК Россия из почти отвергнутой превратилась в почти прощенную и вновь получила шанс зацепиться за участие в Олимпиаде».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«После обнародования решений федераций выяснилось, что русские сохранили 73% своей команды (282 участника из 387), — проявляет недовольство корреспондент. — Только легкоатлетическая федерация нашла в себе силы и смелость оставить свою точку зрения неизменной и «забанить» россиян в полном составе. Антидопинговые агентства 13 стран опубликовали свое письмо, в котором обвиняют МОК в сдаче интересов спорта в угоду политическим амбициям. Теперь высшей организации олимпийского движения деваться некуда — ей нужно заняться макияжем своего лица. Бах срочно создал комиссию из трех функционеров (турок Угур Эрденер, немка Клаудия Бокель и испанец Хуан Антонио Самаранч — младший — прим. ИА REGNUM ), которые должны поставить окончательную точку над i в оставшееся до церемонии открытия Игр время».

Есть смысл напомнить, что еще до принятия решения о процедуре допуска российских спортсменов в Рио Томасом Бахом 24 июля 10 стран мира пытались оказать давление на главного олимпийского функционера, выступив с призывом отстранить Россию от Игр. В числе этих десяти значилась и Испания. Теперь в «письме 13» Испания отсутствует. Раздражение, с которым написан текст в El Mundo, выдает недовольство газеты изменившейся позицией испанских спортивных властей, и термин «экспресс-санкции» — последняя надежда корреспондента на то, что справедливость, такая, как он ее понимает, восторжествует.

«Несмотря на то, что Россия потеряла много фигур, претендовавших на самые высокие места (прыгунья с шестом Елена Исинбаева и пловчиха Юлия Ефимова — прежде всего), она остается страной, которой по силам войти в десятку лучших на Олимпиаде», — подчеркивает Хавьер Санчес.

Вся соль претензии газеты к главе МОК выражена во фразе «Способность ослабленной России войти в десятку лучших». Испанская спортивная делегация, по прогнозу, как раз и балансирует на грани попадания-непопадания в эту десятку престижа, и потому лишние соперники для нее в этом случае — действительно лишние. Надо сказать, что для тех стран, что требуют отстранения России от ОИ, надежда на исполнение желаний до сих пор жива. У «судейской тройки» для вынесения окончательного вердикта есть еще время. До начала церемонии открытия Игр 5 августа.